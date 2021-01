Kommunista reflexek

Hiesz György egy kommunista. Nem azért kommunista, mert korábban az MSZMP tagja volt és még párttitkár is, hanem amiatt, mert egy kommunista gondolkodik úgy, mint ő. A kommunisták azt mondják mindenki egyenlő, de valójában tudják jól, hogy ők egyenlőbbek.

Bevallom őszintén biztos voltam benne, hogy valami ex-szoci lesz Magyarország első olyan politikusa, aki hatalmával visszaélve beadatja magának a koronavírus elleni vakcinát. Méghozzá azért tudtam ezt biztosra, mert ezek az emberek hiába lépnek ki mondjuk az MSZP-ből (lásd: Hiesz) vagy hiába nevezik magukat demokratának, a vér nem válik vízzé alapon kommunisták maradnak.

Hiesz György még anno párttitkárként megszokta, hogy neki minden jár. Attól, hogy volt egy rendszerváltozás és eltelt 30 év, ő ugyanaz a virtigli komcsi maradt, aki mindig is volt. Hiesz György az igazi mintapéldánya annak, aki megmutatja, hogy az MSZMP és az MSZP között szinte töretlen kontinuitás van.

Gyöngyös polgármestere egyszer csak kapott egy telefont, amelyben jelzik neki, hogy valamilyen okból kifolyólag megmaradtak vakcinák, amiket be lehetne adni. Egy valóban a hivatásának élő városvezetőnek ebben a helyzetben mi lenne az első gondolata? Hogy rögtön körbetelefonál az ismeretségi körében lévő idősebb, egészségileg jóval rászorulóbb emberek között, hogy kinek tudna segíteni. Hiesz György később egy interjúban el is ismerte, hogy neki ez eszébe sem jutott. Miért nem jutott az eszébe? Most idézhetném az írásom első mondatát.

Hiesz György – ahogy a teljes baloldal – korábban folyamatosan az oltások ellen hergelte a gyöngyösieket. Azért írom, hogy korábban, mert miután lebukott már ő maga is hirtelen oltáspárti lett. Olyannyira az lett, hogy még a feleségét is beoltatta, aki szintén nem az egészségügyben dolgozik.

Amikor a Hiesz család megkapta a vakcinát még csak az egészségügyi dolgozókat oltották, azokat a szakembereket, akik a frontvonalban dolgoznak a magyar emberek életének megóvásáért. Ebbe a sorba sunnyogott be Hiesz György és felesége.

Hiesz Györgyöt a rendkívül etikátlan és gusztustalan cselekedetéről volt szerencsém megkérdezni, az más kérdés, hogy nem válaszolt, viszont rám csapta az autója és egy önkormányzati cég irodájának ajtaját is. Bezzeg a helyi tévében a nagyon kemény kérdésekre válaszolt, amelyből lényegében az derült ki, hogy valójában ő az áldozat, akit a gonosz jobboldali újságírók bántanak.

Magyarországon Hiesz György volt az első politikus, aki lebukott azzal, hogy hatalmával visszaélve jutott hozzá a koronavírus elleni oltáshoz. Európában azonban már elég sok helyen előfordult hasonló eset. Spanyolországban, Csehországban, Lengyelországban és Ausztriában is a visszaélések kiderülése után lemondás következett. Van azonban egy ország és azon belül is egy politikai közösség, ahol semminek nincs következménye, de tényleg semminek. El sem tudom képzelni, hogy minek kellene történnie, hogy Magyarországon egy baloldali politikus vállalja a tetteinek a következményét.

Hiesz György nem tudta levetkezni az évtizedek alatt beépült kommunista reflexeit és nem tudott uralkodni magán. Bárki megvan lepődve?

Mégis bízom benne, hogy van igazság ebben az országban és ha ezek vérbeli kommunisták maguktól nem is ismerik fel a felelősségüket, attól még a választók, a magyar emberek felfogják és a kellő időben megbüntetik őket. Más lehetőség nincs, hiszen lelkiismeret nélkül nincs lelkiismeretfurdalás.