Je suis Bayer Zsolt felesége

Ha az ellenzék annyira kétségbeesett két évvel a választások előtt, hogy úgy érzi, a fideszes főmegmondóember feleségének gyalázásából kell erőt merítenie függetlenobjektívjei segítségével, akkor az már tényleg a vég, magára hajthatja a koporsó fedelét.

A vereség beismerése nem szégyen, de az a vergődő haláltusa, amiben már semmi sem szent, szánalmas. Oknyomozás ide vagy oda, a vak is látja, hogy senki nem foglalkozna az Országos Vérellátó Szolgálat ügyeivel, ha nem tűnt volna fel most valamelyik eszesnek, hogy Bayer Zsolt feleségének köze van hozzá.

Tudom, az egészségügy az ellenzék szíve csücske, de azért ne legyenek illúzióink: mert hiába a jobbító szándék és a számos előrelépés, még mindig óriási problémák vannak az ágazatban. A fehérköpeny-szindróma se tévesszen meg senkit: az orvosok is csak emberek, ahol pedig emberek vannak, ott mindig van valami zsiványság. Az az undorító ebben az ügyben, hogy Bayer Zsolt feleségét (nem véletlen, hogy így emlegetik, csak semmi Andrea kérem szépen, mert akkor nem olvasnák annyian a cikkeket) csak azért találták meg, mert ő Bayer Zsolt Felesége.

Hogy valóban létezik-e ügy, annak van-e köze a feleséghez, az gyakorlatilag mindegy. Bayer Zsolt nevét mindenki ismeri, onnan egy ugrás a Fidesz, és akkor már ott is vagyunk a lényegnél: pfuj, korrupt kormány, Orbán Viktor már szó szerint is a magyarok vérét szívja, kormányváltást, most azonnal!

Feleséget számonkérni a férj bűneiért – jelen esetben a bűn annyi, hogy fideszes –, mondhatjuk elegáns módszer. Megvédeni nem tudja magát, az pedig tény, hogy valóban annak a hitvese, akié. Igaz, nem kérte a nyilvánosságot, nem akart azzal haknizni sehol, hogy a Bayerné az ő maga, de kit érdekel, mit akar egy nő: főleg, ha egy fideszes nője. Így a nőnap közeledtével – amire ez a bagázs megint nők elleni erőszak-menetet szervez – különösen értékelendő mindez. A feleség most jól elviszi a balhét, az meg mindegy, hogy van-e ügy egyáltalán. A neve eleget forog a közbeszédben ahhoz, hogy bemocskolódjon, az utóéletre meg már senki nem kíváncsi. Maximum majd kiraknak a függetlenobjektívek egy helyreigazítást, hónapokkal visszaidőzítve, hogy ne tűnjön fel senkinek, addigra viszont már mindenki tudni fogja, ki Bayer felesége, mint ahogy azt is, hogy utálni kell. Egy kis abúzus így nőnap környékén, milyen hiteles már.

Je suis Bayer Zsolt Felesége. Mint ahogy te is lehetsz, ha nő vagy és egy fideszes felesége, barátnője, párja. Az ellenzék szemében te csak Bayer Zsolt Felesége leszel. Már semmi sem szent. Lehet gyalázni a családot, kurvázni a feleséget, kitenni a közgyűlöletnek azt, akinek a bűne csak annyi, hogy egy életre szegődött a gyűlölttel.

A gyűlölet természeténél fogva vak, ahogy a dacos kisgyerek szétveri a játékait is maga körül, nem törődve azzal, hogy akár örökre tönkremennek. Akiben így forr ez a romboló tajték, nem érti, hogy miért is néznek rá furán: onnan nézve neki igaza van, és hát persze hogy belefér szétcsapni. A gyűlölködőnek elmagyarázni, hogy amit tesz, az rossz – felesleges. Belátása nincs, önigazolása virul. Most épp Bayer Zsolt felesége a tárgy, amire kivetül ez az önigazolás, a határ tehát láthatóan lazul. A kérdés, meddig mennek még el. Mert, ha rajtuk múlik, biztos lesz még tovább.