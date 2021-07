Gyurcsány luxus fagyija a Balatonon

Van annál visszataszítóbb, mint amikor egy milliárdos üzletember, egykori kormányfő, aki miniszterelnöksége idején a csőd szélére taszította az országot, elmegy a Balatonra és arról beszél, hogy mennyire borzasztó minden, mert “ellopta az Orbán” “drága a fagyi és a lángos”? Sőt, a szezon is csak néhány hónapig tart, ami szintén Orbán Viktor hibája. Gyurcsány annyira abszurd videót készített, hogy nem tudok elmenni mellette szó nélkül.

Gyurcsány Ferenc kikandikál horribilis értéket képviselő balatoni nyaralójának (birodalmának) ablakán, feje körül muslincák (máshol muslicák) repkednek, de ez egyáltalán nem érdekli, hogy útnak induljon megmutatni mennyire borzasztó hely az a Balaton, amelyet miniszterelnöksége idején még véletlenül sem fejlesztett, viszont amit tudtak a szocialista haverjaival aprópénzért felvásároltak.

Kezdjük azzal a fontos szakmai szemponttal, hogy borzasztóan gagyi a videó.

Nem tudom, hogy kicsoda a DK elnökének operatőre és vágója, de vér ciki.

Megragadtak a 2000-es években, amit egyébként annyira szerettek. Érthető.

Siófok az első helyszín, ahol Gyurcsány bizonyos Kovács Miklóssal találkozik, aki a DK helyi jelöltje. Kovács már a második perc előtt bemondja a tutit, miszerint Horvátországban olcsóbban tud nyaralni egy magyar család, mint a Balatonon, ami akkora baromság, hogy csak olyan ember képes ezt mondani, aki életében nem volt külföldön. Aztán Ferenc leül a félmilliós laptopja elé internetezni és arról elmélkedni, hogy mennyibe kerülnek a szállások a Balatonon. Mivel Orbán Viktor ellopta a magyar tengert, ezért bizony fizetni kell a fekhelyért. Borzasztó! Bezzeg Gyurcsány idején minden hotel ingyenes volt.

Reggeli? A Balatonon? Brutális! Megfizethetetlen!

Egyébként a szocialista kormányok idején az éttermekben is ingyen adták az ételeket. Azok a régi szép idők.

A kedvencem egyébként az, amikor Gyurcsány a reggeliről és a kakaóról beszél egy mondaton belül. Bevallom nincs meg előttem a kép, ahogy a DK elnöke reggel kakaót szürcsöl. Más nedűvel viszont el tudom képzelni. Gyurcsánytól végre azt is megtudtuk, hogy már fagyit sem tudnak venni a magyar családok, mert azt is ellopta az Orbán.

Ferencünk meglátogatott vendéglátósokat is, akik arról számoltak be, hogy munkaerőhiány van. Szerintem ezt a részt elfelejtették kivágni a videóból. Természetesen szóba kerül, hogy a kormány semmit nem segített a vendéglátósoknak. A hitelmoratórium, a bértámogatások és az egyéb támogatási lehetőségek jelentik a semmit. A videó negyedik percében ismét elhangzik egy kulcsmondat, miszerint itthon rossz a megélhetés, értsd: el kell menni innen. Például Horvátországba, ott ugyanis még nyaralni is olcsóbb, mint megtudtuk korábban.

Egy másik vendéglős pedig már azért panaszkodik Gyurcsánynak, mert kell adókat fizetni.

Való igaz a szocik kormányzása idején még adók sem voltak.

Siófok mellett Balatonszemest is meglátogatta Gyurcsány, ahol egy teljesen független éttermessel találkozott. Az említett burgerező tulajdonosa ugyanis korábban a DK alkalmazottja volt. Tehát egyértelmű, hogy objektíven szemléli az eseményeket.

Ezután jön a Gyurcsány-vlognak egy olyan része, amit most sem értek igazán. Ferenc meglátogatott egy vendéglőst, akit régóta ismer és ugyan az egész videó arról szól, hogy mennyire borzasztó a helyzet, megfizethetetlen, nincsenek emberek, erre mi történik? Az előre egyeztetett beszélgetésre sem tud kijönni a büfé tulaja, mert annyi vendég volt a helyen.

Tehát Gyurcsány egy teltházas helyen mutatta be, hogy senkinek nincs pénze a Balatonra menni.

Természetesen a DK elnökének előadása egyszerű demagógia, aminek semmi köze nincs a valósághoz, azoknak az embereknek szól, akik egyáltalán nincsenek képben a balatoni viszonyokkal, ugyanis ha valaki egyszer ellátogat a magyar tengerre, akkor megtapasztalja, hogy minden igényt kielégít legyen szó ötcsillagos szállodáról vagy kempingről. Ez a Balaton szépsége.

Ugyanakkor szándékos lejárató filmet készíteni nemzetünk egyik legnagyobb ajándékáról, hát hogyan is fogalmazzak:

olyan gyurcsányos.