Egy felelőtlen momentum

Életekbe kerülhet.

A Momentum holtversenyben van a Demokratikus Koalícióval a “ki gyalázza jobban a kormányt veszélyhelyzet idején” című versenyben. Ez az a párt, amelynek egyik EP-képviselője azon siránkozott, hogy iráni, és nem magyar volt ez első hazai koronavírus fertőzött.

Amikor az első koronavírusos esetet regisztrálták Magyarországon és iráni diákok az elsők, az első reakciónk az volt, hogy ilyen nincs, ilyen nincs, hogy ekkora szerencséje legyen Orbán Viktornak. Nem egy olasz diák, nem egy magyar állampolgár, hanem egy iráni vendég diák.”

Jól értjük! Donáth Annának és az egész Momentumnak rossz volt látnia, hogy nem magyarok, hanem irániak betegedtek meg először itthon. A történet szépsége, hogy a momentumos erről teljesen természetesen beszélt egy televíziós stúdióban. Kíváncsi lennék arra, hogy miket dumálhatnak, amikor egymás között vannak. Donáth Anna egyébként elvileg a magyar embereket képviseli Brüsszelben, azokat a magyar embereket, akiket szívesebben látott volna betegként.

A Momentumban úgy tűnik a felelőtlenség az alapvető identitás része és következményei sincsenek.

Barnabás István a párt paksi önkormányzati képviselője. A politikus és élettársa úgy döntött március elején, hogy jó ötlet lenne elmenni kirándulni egyet Olaszországba (mit nekik a korona), egészen pontosan Nápolyba. A kiruccanás március 5. és 7. között volt. Itáliában ekkor már több mint kétszázan meghaltak a vírus miatt, leállt a teljes oktatás és számos térségre szigorú karantént rendeltek el. Ez idő tájt már Magyarországon az operatív törzs is hozott korlátozó intézkedéseket, illetve azt javasolta, hogy aki veszélyeztetett országból (például Olaszország) tér haza vonuljon önkéntes karanténba. Ennek ellenére Barnabás István március 11-én beült a paksi közgyűlés ülésére. Az olasz tripről (természetesen) nem szólt senkinek. A momentumos képviselő nem tudott leállni, egy nappal később sajtótájékoztatót is tartott, ezzel már csak nemcsak képviselőtársait, hanem az újságírókat is veszélyeztetve.

Miután a település polgármestere megtudta, hogy Barnabás István és felesége hol járt, megkérte a képviselőket, hogy vonuljanak önkéntes karanténba, hogy egy esetleges fertőzés esetén legalább ők ne adják tovább a vírust.

Barnabás István amellett, hogy momentumos önkormányzati képviselő, a Paksi Atomerőmű Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. mérnökeként dolgozik. Lehetséges vírushordozóként bement Magyarország egyik legjelentősebb nemzetstratégiai intézményébe. Az olaszországi holidayről itt sem szólt a cég vezetőinek. Néhány napos munkavégzés után jutott a vállalt igazgatójának fülébe, hogy Barnabás István hol járt, ezt követően haza is küldte.

A sztori már így is durva, de lehet fokozni. Ugyanis nemcsak Barnabás István, hanem a felesége is az atomerőműnek dolgozik és ő is bement a munkahelyére.

A momentumos önkormányzati képviselőnek eszébe sem jut a lemondás, sőt igazából kikéri magának, hogy a nápolyi városnézés közben miért is kellett volna neki az operatív törzs felhívásait figyelnie. Barnabás István tagad mindent. Azt is, hogy lenne párja és azt is az atomerőműnek dolgozik.

A momentumos felelőtlensége itt megtekinthető:

Veszélyhelyzet idején a felelősségteljes magatartás a legfontosabb. Most fokozottan igaz, hogy nemcsak magunkért, hanem embertársainkért is felelünk. Itt lenne az ideje ezt megtanulni a Momentumnak is.