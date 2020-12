Baranyi Krisztinának le kell mondania!

Amennyiben lenne felelősségvállalás a politikai baloldal, akkor ez az írás meg sem születne, hiszen teljesen természetes lenne, hogy a botrányos kijelentéseket elkövető lemondana közéleti pozíciójáról, ebben az esetben polgármesterségről.

A TV2 Tények hétfőn hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amelyen Ferencváros polgármestere egy vállalkozót úgy ír körbe, hogy “rohadt, szemét zsidó.” Leírva még borzasztóbb ez a kijelentés.

Baranyi Krisztina az ellenzéki média hőse, sőt a 444 nevű spekuláns üzenőfüzet személyes jó viszonyt ápol a polgármesterrel, azaz az említett médiumban rosszat még nem lehetett róla olvasni. Emellett Baranyi azért szenttehén az ellenzéki oldalán, mert a főpolgármesteri pozícióért vívott csatát leszámítva ő volt az első kerületi vezető, aki előválasztáson nyerte meg a jogot, hogy elinduljon az igazi önkormányzati voksoláson még a tavalyi évben. Úttörő!

Azóta eltelt több mint egy év és Baranyi vállalhatatlan viselkedésével elérte, hogy már lassan nincs olyan ember a képviselőtestületben, aki egy kicsit is kedvelné. Személyisége és érthetetlen döntései mindenkinél kiverik a biztosítékot.

Ezek alapján nem is annyira nagy meglepetés, hogy a zártkörben elhangzott beszéde nyilvánosságra került. Baranyi egy év alatt rengeteg ellenséget szerzett, leginkább a baloldalon belül. Ahogy a TV2 Tények is írja: a döbbenetes antiszemita kijelentés is egy baloldali viszály közben futott ki a polgármester száján.

A konfliktust egy üres telek robbantotta ki, amely az önkormányzat tulajdona. A rendkívüli jogrendet kihasználva – egyedül dönthet – el akarta adni a területet. Gyorsan akadt is vevő, de politikai szövetségesei nem mentek bele az üzletbe. Ez nem érdekelte Baranyit, hiszen a mostani különleges jogosítványokat kihasználva egymaga döntött a telek értékesítéséről, amikor ezt megtudták a képviselőtársai, akkor balhét csaptak. Ekkor hangzott el a vállalhatatlan mondat.

»A rohadt, szemét zsidó befektető.«

A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után el kellett telnie óráknak, mire az ellenzéki sajtó és maga Baranyi Krisztina is kitalálta a magyarázatot. Igen, a magyarázatot! Ugyanis a lemondás vagy a felelősségvállalás szóba sem került.

“A TV2 zsidózással vádolja Baranyi Krisztinát.”

“A kormánymédia antiszemitizmussal vádolja Baranyi Krisztinát.”

Ilyen és ezekhez hasonló címekkel közöltek írásokat a történtekkel kapcsolatban a balliberális lapok. A mosdatás olyan szintje ez, amelyre nincsenek megfelelő szavak. Baranyi Krisztina “rohadt, szemét zsidóról” beszél és a libsik szerint ezután még ő az áldozat, akit “vádolnak”?

Hát elmentek ti a jó büdös fenébe!

Nyilvánvalóan ha adott esetben egy fideszes politikus mondana hasonló szavakat, akkor is ez lenne a reakció. Undorítóak vagytok és undorító, amit műveltek. Kimostátok a náci Bíró Lászlót most pedig mentegetitek az antiszemita Baranyi Krisztinát.

Természetesen Baranyi is megmagyarázta, hogy nem is így értette meg nem úgy.

Maradjunk annyiban, hogy a “rohadt, szemét zsidó” kijelentésnek nincs olyan kontextusa, ami elfogadható és vállalható lenne.

Baranyi Krisztinának le kell mondania! Ez nem lehet kérdés! Vagy ha igen, akkor elvtelenebb a baloldal, mint azt legrosszabb rémálmaimban gondoltam.