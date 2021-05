Aki mer, az NER

Az Óperencián innen és az 5 millión túl azt hihetnénk, hogy az ellenzék legalább annyit mond, hogy azért ez derekas munka volt a kormánytól. Persze pont hogy nem. A ballib sajtó most orosz rulettről beszél a keleti vakcinákkal kapcsolatban, és hogy a NER-nek csak szerencséje volt, hogy üresen csettent a revolver dobja. Ha a hülyeség szárnyalna, akkor akár Redbullshitnek is nevezhetnénk, de így marad a fake news kategóriában.

Bocs, álhírek, csak hogy szeretett főpolgármesterünk is megértse...

A CEU-mentő, tényfeltáró, független, egyetlen és igazságos zsurnaliszták csak azt felejtették el, hogy magyar szakemberek a helyszínen vizsgálták a gyártást és a dokumentációt az előzetes kísérletekről. Ergo szó sincs arról, hogy random fecskendőkből beadtak valamit intramuszkulárisan (az izomba, mert tuti, hogy latinul sem értenek), hanem alapos ellenőrzésen ment át minden egyes vakcina.

A libsiknek persze fáj a siker, és most belekötnek mindenbe, a halálozási számokba, az EU-s pénzek elosztásába, az élő fába (ja, abba nem, mert az méhlegelő) és persze a Fudan Egyetem terveibe is. Legfőképpen abba, és persze készül a tünci is. Tényleg, amikor elértük az 5 milliót, az volt pár elmeroggyant legnagyobb problémája, hogy lehet-e már tüntetni, és ha nem, akkor mikortól, mert diktatúra van, és váááááá... Na szóval, Gőg és Demagóg fia, Fekete-Győr András azon hisztizett, hogy milyen drága lesz majd a tandíj a Fudanon.

Ja, mert a CEU-s többmillás tandíj az OK.

Meg nem lesz diákváros, de lesz, csak erre akarják felépíteni a hazug narratívát. Ez is olyan, mint a CEU elüldözése vagy az Index megszűnése, az első még mindig műkszik, a második osztódással szaporodott, mint egy Pantoffeltierchen (németül talán pár szót? Na, gut, azt sem), és már kettő van belőle.

Imádom, amikor a kínai kommunista ideológiával fenyegetnek a libsik a Fudannal kapcsolatban. Orvosképzésen pl. azt mondják, hogy csak egy jó kommunista fedezi fel a vesekövet. Vagy: „Nem látta meg a szubdurális hematómát a röntgenképen, maga osztályellenség.”

Teljesen reális gondolatmenet. Nyilván a most épülő kínai űrállomás légzsilipjére is ki lesz írva vörös kalligráfiával (a szépírás művészete, Mr. Christmas), hogy belépés csak kommunistáknak.

Igaz, hogy a NASA és az ESA is csatlakozik a projekthez, de nyilván azok is kommunisták.

Ja, az űrállomást is a Fudanon végzett mérnökök tervezik, mint a szupergyors vonatokat, a felhőkarcolókat és a tenger alatti metróvonalakat, hát, ezek mekkora komcsik, az ész megáll.

Saját élmény, amikor Sanghajban megkérdeztem egy fiatal, nagyon jó fej párttitkárnőt, hogy hogy is van itt kommunizmus, amikor a kínai lányok Prada napszemüvegben és Gucci pulcsiban pompáznak a teázókban, és sehol nem láttam annyi Lamborghinit, mint Sanghaj utcáin. A válasz egyszerű volt: „Az a cél, hogy mindenki vehessen Prada szemüveget és Lambót, na, akkor jön el az igazi kommunizmus.” Lenéztem a 44. emeleten lévő szállásom ablakából az esti városra, mintha Manhattanban lennék, az volt az érzésem. Na, ez elég kommunista megjegyzés volt, és az „bú há” (jelenteni nem jót Mistel Kaligeli).

Kína egy csoda, és Kína a jövő, aki ezt nem látja be, az nem ismeri a Középső Birodalom tudományos és technikai vívmányait.

Ja, és a Kína-ellenes tényfeltárók hajítsák ki az okostelefonjukat és a laptopjukat, mert, ugye, azok is mind Made in China. Persze mire felépül az itteni campus (nem a Mikulás segédje, csak a gyengébbek kedvéért), addig még sok víz folyik le a Jangcén és a Huanghón. A területen ma még nő a gaz, mint az egész városban.

Bocsesz, az most méhlegelő, aMÉZing job, Mr. Karácsony, nem is vártunk mást.