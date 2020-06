Először találtak műanyagot az Antarktiszon

Mozgalmas hétközép végéhez közeledünk: a világ antifasisztái tovább tombolnak, Görögország szerint a törökök megint Európára szabadítják a migrációt. Itthon Karácsony a Lánchíd problémáját is sebességcsökkentéssel oldaná meg, míg főnöke, a Böszme azt is elk..ná, amit az ő tragikus kormányzása után a Fidesz rendbe hozott. De te is elmondhatod a véleményed – többek között arról is – hogy Soros eladósíthassa-e az egész EU-t.