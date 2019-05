Szinte senki sem volt kíváncsi az ellenzéki pártok majálisaira

A rendszerváltás kezdete óta nem voltak olyan kevesen a balliberális pártok majálisain, mint az idei május elsején. A jó idő ellenére is minimális szintű érdeklődés alapján nem sok jóra számíthat az ellenzék a május 26-ai európai parlamenti választáson.

A szavazópolgárok részéről lassan a nulla felé konvergáló érdeklődés alapján elmondható, hogy az elmúlt hónapok következetlen, erőszakos és közönséges hangvételű ellenzéki politizálást a távolmaradásával árazta be az eddig ellenzéki szavazónak számítók egy jelentős része is. Kivétel nélkül minden ellenzéki majálison csak pár száz fő jelent meg. Nem volt patkányozás az ellenzéki pártok színpadain, de szemmel láthatóan nem is lett volna rá igény a kevés még megmaradt, ám igencsak enervált hangulatú ellenzéki hívők között.

Az MSZP és a DK majálisain a két pártállami kötődésű párt hagyományos 50 pluszos törzsközönsége is csak gyéren jelent meg. A szocialisták elmúlt napokban bemutatott patkányozós ámokfutásától viszont – minden bizonnyal nem függetlenül – a DK-nál tavalyhoz képest idén most több érdeklődő volt, mint a patkánygate-botrány sarába belefulladó MSZP-nél. Bangóné ezek szerint nagy szívességet tett Gyurcsány Ferenc és Gyurcsányné pártjának és lehet, hogy a volt MSZMP szavazók egy részét már át is csatornázta az MSZP-től a volt szemkilövető miniszterelnök DK nevű családi pártjába.

A baloldali párttá vált Jobbik és a Mi Hazánk között a szavazókért folytatott párharcban is valami hasonló elmozdulásra kerülhetett sor, legalábbis az alapján, hogy érzékelhetően többen voltak kíváncsiak a radikális szélsőjobboldali üzeneteket megfogalmazó Mi Hazánk ingyen ebédes rendezvényére, mint a jelenleg már balliberális nézetek valló és hirdető Jobbiknak a szintén ingyen ételt kínáló majálisára. A Jobbik iránt szemmel láthatóan megroggyant érdeklődés alapján igazoltnak látszanak azok a közvélemény-kutatások, amelyek szerint már nem a Jobbik a Fidesz utáni második és így a legerősebb ellenzéki párt.

A Puzsért és Demeter Mártát május elsején bevető LMP sem sok érdeklődőt vonzott érthető módon talán a Jobbikkal való május elsejei összebútorozás és az ez alapján várható választási szövetségkötés szavazói értékeléseként.

A legnagyobbat viszont egyértelműen az új, kis SZDSZ, a Momentum bukta most is az utcai demonstrációként meghírdetett május elsejei kiscsoportos vonulgatásával. Az egy évvel ezelőtt még a múlt pártjának minősített MSZP-vel való együttműködést visszautasító Fekete Győrék, most már az MSZP és a DK szövetségében tervezik az önkormányzati választásokat. Ettől a pálfordulástól azonban szemmel láthatóan nem lettek többen a tömeg nélküli tömegrendezvények révén forradalmat vízionáló ultraliberális mikropárt támogatói. A Szabadság térről meghirdetett idei május elsejei sétájukon résztvevőknek a száma egy kisebb általános iskolai ballagás létszámát sem érte el.

Az ellenzéki pártok szavazói értékelését talán az mutatja a legjobban, hogy a nap legtöbb érdeklődőt vonzó rendezvényén a Vígszinház politika mentes májusfa állításán annyian vagy még talán többen is voltak, mint az ellenzéki pártok összes majálisán együttvéve.