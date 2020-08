Nagykörút: mostantól nem haladni, hanem parkolni nem lehet majd a bringások miatt

Addig cseszegette a kormányt, az országos tisztifőorvost, a kórházakat a baloldali ellenzék, hogy tömegekkel hitették el: a védekezés szereplői kóklerek, a tesztek alkalmatlanok, sőt: valójában nincs is járvány, csak a Fidesz találta ki. Úgyhogy ha a most érkező második hullám tömeges pusztítást okoz esetleg, akkor meg lehet köszönni azoknak a mitugrászoknak, akik ebben is csak a politikai haszonszerzést látták meg.