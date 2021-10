Márki-Zay balos nagygyűlése nyílt provokáció a Békemenet ellen

Megrökönyödve fogadták az ATV műsorvezetői is a DK politikusának azon szokatlan kérését, hogy hagyják abba Gyurcsány Ferencnek a folyamatos felemlegetését. Pedig hiába igyekszik háttérbe szorítani a főnökét, a napnál is világosabb hogy ő irányítja az egész baloldalt, benne a jobboldali értékeket eláruló Márki-Zay Pétert is.