Már a Momentum ifjúsági szervezetének sincs szüksége a trágárkodó Nagy Blankára

Miután Gyurcsány Ferenc nem tervez a trágár beszédével ismertté vált Blankával az országgyűlési választáson, előbb a Momentumból kellett távoznia, majd ma a Momentum ifjúsági szervezet is kitette a tagságból.

Az Origo megírta, hogy Nagy Blanka és a Momentum viszonya már akkor elkezdett látványosan megromlani, amikor kiderült, hogy nem őt jelöli a párt a majdani országgyűlési választásokon, majd tavaly november végén vélhetően emiatt ki is lépett a pártból, de még tagja maradt a Momentum ifjúsági szervezetének, a TIZENX-nek.

Nemrég viszont Nagy Blanka közösségi oldalán számolt be arról, hogy nem szavazta meg az elnökség, hogy újra tag legyen, vagyis már a TIZENX sem látja őt szívesen sorai között. Az – azóta törölt – bejegyzésben többek között arról is ír, hogy miért lépett ki korábban a Momentumból, állítása szerint atrocitások érték őt a párton belül, ráadásul akkorák, amelyeket nem is lehet orvosolni.

Nagy Blanka egyébként azt írta, hogy azért maradt a TIZENX-ben, mert saját magát akarta fejleszteni, viszont most annak ellenére nem szavazták meg a tagságát, hogy ő volt a gyulai alapszervezeti vezetője. A lány viszont azt nem írta le, hogy pontosan mi állt mindennek a hátterében „a botrányok elkerülése végett”.

E-mailben ugyan értesítették őt a döntésről, de az spambe érkezett meg.

Amikor kiléptem a Momentumból értesüléseim szerint és több megerősített forrásból tudtam meg, hogy etikai eljárást akarnak indítani ellenem. Az indok ismeretlen volt. Arra hivatkoztak, hogy kiléptem a Momentumból – írta Nagy Blanka.

Szerinte mindez nem indokolja az ifjúsági szervezet döntését és állítja, nem követett el szabálysértést.

Remélem jövőt demokratikusabban fogják művelni, mert ez jelenleg inkább egy kicsinyes játszma”

- zárta szombat délutáni bejegyzését, amit azóta eltávolított az üzenőfaláról. Azt egyenlőre nem lehet tudni, hogy maga törölte a bejegyzést, vagy csak elrejtette és hogy mindezt saját elhatározásra vagy a Momentum politikai nyomásgyakorlása miatt tette.

A Momentum felkarolta, pátyolgatta, befogatta maguk közé Blankát, majd miután Gyurcsány Ferenc nem tervez vele az országgyűlési választáson, kitették még az ifjúsági szervezet tagságából is.

A forradalom felfalja gyermekeit.