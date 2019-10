Kirekesztés elleni gabonapehely hatezer forintért? A hülyének is megéri!

A Kellogg’s összekeverte az összes gabonapelyhét, hogy a kirekesztés ellen tiltakozzon. Zseniális!

A 24.hu számolt be arról a világot megrengető hírről, hogy a Kellogg's nevű gabona- és kukoricapehely-óriás piacra dobta az All Together Cereal nevű termékét, ami abból áll, hogy összekeverték egy dobozba az összes, eddig forgalomban levő gabonapelyhüket. A termék 20 dollárt, azaz nagyjából hatezer forintért kapható.

Ez a termék annak a szimbóluma, hogy nem számít, hogyan nézel ki, honnan jöttél vagy kit szeretsz. Mi abban hiszünk, hogy mindenki olyan környezetet érdemel, amiben a legjobban ki tud teljesedni

– írta az emberi jogokért síkra szálló reggeligyártó cég.

Emellett egyébként a cég 50 ezer dollárt is adományozott egy olyan alapítványnak, ami a homoszexuálisok ügyeit támogatja.

Az ötleten felbuzdulva csináltunk egy szavazást, amiben véleményt mondhattok arról, hogy Magyarországon melyik cég csinálja meg a Kellogg's-féle marketingérzékenyítést.