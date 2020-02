Kiakad a képmutatásmérő: Zuckerberg kiállt a szólásszabadság mellett

Őszintén zavarja, hogy a Facebook korlátot szab a véleménynyilvánításnak, változtatni szeretne.

Úgy tűnik, elérte a XXI. század főcenzorának ingerküszöbét, hogy mozgalomjelleggel törlik a felhasználók a fiókjukat a Facebookon. A tizenéves generáció számára már rég ciki a felület, inkább az Instagramot vagy TikTokot részesítik előnyben, a tartalommegosztásokról pedig csak annyit, hogy jobboldali, konzervatív véleményeket látványosan hátrébb sorolja vagy rejti a felület. Zuckerberg most egy interjúban beszélt arról, hogy mennyire zavarja ez, így „a Facebook ki fog állni a szabad véleménynyilvánítás mellett, még akkor is, ha ez többeknél kiveri majd a biztosítékot”.

Évekig hagyták, hogy a Facebookra nem való, gyűlöletkeltő tartalmak jelentgetések alapján szelektálódjanak és valami csoda folytán aránytalan mértékben kerültek tiltásra a konzervatív tartalmak; miközben fiatalkorúak tudtak prostituálódni a felületen, de arra is volt példa, hogy lányokat árvereztek el a Facebookon: ekkor nem volt semmiféle tiltás, közbelépés, de amikor valaki arról írt bejegyzést, hogy szerinte a család apából, anyából és gyerekből áll, azt gyűlöletbeszédért napokra tiltották. Kissé megkésettnek és képmutatónak tűnik hát Zuckerberg bejelentése, mely szerint több véleményt engednek majd elhelyezni felületükön, főleg úgy, hogy azért hozzátette: a gyűlöletbeszédet és az erőszakos tartalmakat továbbra is tiltani fogják – arról pedig a saját cenzoraik döntenek továbbra is, hogy mi tartozik ezekbe a kategóriákba.

Zuckerberg kitért arra, hogy nagyon zavarja, hogy egyre növekszik azon tartalmak listája, amikről nem lehet beszélni. Szerinte ez így nagyon nem oké és ideje tenni ez ellen. Annak a szájából hallani mindezt, aki máig éllovasa a polkorrektség pusztító hullámának, vegyes érzéseket vált ki az emberből. Talán elképzelhető, vagy csak rosszindulatú szkepszis a gondolat, hogy Zuckerberg új terve csak reklámfogás, hogy visszacsábítsa a cenzorhálózat nélkül működő közösségi felületekre menekült felhasználókat?