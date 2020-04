Kérjetek bocsánatot: „Amit csináltatok, az már közveszélyokozás”

Bár bizonyos járatokat mára ugyan sűrített a BKK a szerdán bevezetett új menetrendhez képest, ez azonban egyáltalán nem elégítette ki az utazókat.

Úgy magyarázkodnak, hogy április 6-tól, hétfőtől indulnak újból tanszüneti menetrend szerint a járatok. Mint mondják, az április 1-jén életbe léptetett új menetrenddel és annak korrigálásával a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) célja az volt, hogy a nemzetközi gyakorlatban is használatos, 30 százalékos telítettségi mutatót alkalmazhassanak a járműveken. Nagyszerű, csakhogy Budapesten nem a nemzetközi gyakorlat, hanem a magyar emberek utaznak, akik nagyon elégedetlenek a helyzettel.

A BKK Facebook-oldalán az emberek mondják is a magukét.

Változtatás nélkül idézünk innen:

Tamás: „Aki elrendelte, hogy MINDEN vonalon hozzák be a szombati menetrendet az a nagyokos hol van? Álljon ki és kérjen bocsánatot! Amit csináltatok az már közveszély okozás!”

Kata: „144esen hering effektus, ¼oras jaratindulas csucsidoben. Koszi Geri! :'(„

Apollónia: „2-es metró 6-7 percenként indul az Örsről reggel, már ott tömeg van, mindenhol sokan szállnak fel, 10-20 centire vannak az utasok egymastol... nagyon durva! sajnos nagyon valoszinű, hogy 1-2 hét múlva ennek hatása megmutatkozik majd a koronavírussal fertőzöttek számában. Kérem, SŰRÌTSÉK A METRÓJÁRATOKAT CSÚCSIDŐBEN!”

Nikolett: „Nem értem,hogy a metrók miért 5 percenként járnak? 2es metrón most is sokan vagyunk ahhoz,hogy jol el tudjanak az emberek kulonulni. Esztelenseg az egesz..”

Szilvia: „Nem hajnalba kellene fotózni, hanem fél8-8 körül a metrópótlókat😡, akkor láthatnák, hogy nem sokat változott a helyzet😡😡😡”

Szabina: „Jé találtak egy buszt ami üres volt! A valóság az az hogy reggel 5óra környékén a 7-es 8E vagy bármelyik ami újpalotáról megy tömve volt! Zugló vasútállomásnál inkább már nem is száltak fel! Most az lenne a lényeg hogy minél kevesebben tömörüljenek erre ezek a nagyeszüek még ritkítják is!! Hát gratulálok a vezetés alkalmatlanságához !!!”

A hozzászólásokat hosszasan idézhetnénk. Egy dolog csendül ki mindegyikből: a mélységes elégedetlenség Karácsony Gergellyel és a budapesti közlekedés szervezőivel szemben.