Karácsony megtalálta a tökéletes érvet arra, hogy miért ő, és nem Orbán

Beigazolódni látszanak azok a pletykák, amelyek szerint Karácsony Gergely vasárnap bejelenti, hogy elindul miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztásnak nevezett színházi produkcióban.

Sok erre utaló jel volt már az elmúlt időben.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke azt nyilatkozta, „nagyon várjuk, hogy Gergővel teljes legyen a csapat”, a HVG-ben pedig azt írták, „többekkel beszélve az a valószínű forgatókönyv, hogy az előválasztás végén Karácsony Gergely lesz a közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt”.

Most pedig már ott tartunk, hogy

Karácsony imázsépítése a nemzetközi sajtóban is megkezdődött.

A londoni székhelyű The Economist hetilap egy olyan portrét dobott össze a főpolgármesterről, amelytől a szovjet Pravda szerkesztői is megnyalnák mind a tíz ujjukat.

A cikkben Karácsony Gergelyt megváltóként tüntetik fel, már a címben leszögezik, hogy ő lehet az, aki kiszorítja Orbán Viktort a hatalomból. (LOL. – a szerk.)

Végigveszik a legalapvetőbb különbségeket: Orbán elsősorban a vidékre támaszkodik, totális kontroll alatt tartja pártját, és stadiont építtet a falujában. Karácsony viszont a fővárost vezeti, hatpárti együttműködés eredményeként jutott hatalomra, és az atlétikai stadion ellen kampányolt.

A főpolgármester Orbánról elmondta,

Ez aztán az érv, apám!

Természetesen a szabadság, a haladás, a sokszínűség és a tolerancia jegyében.

És ez nem body shaming. Á, dehogy!

Nagyon várjuk Szél Bernadett vagy esetleg Szabó Tímea elítélő nyilatkozatát egy ilyen kijelentés után, de azért nincsenek illúzióink. A baloldalon ez így rendben van.

Valamiért azonban a cikkben nem esik szó arról, hogy az elmúlt másfél évben semmi érdemi dolog nem történt Budapesten, azt leszámítva, hogy egy kuplerájt csináltak a fővárosból.

De mindegy is, a lényeg, hogy

Karácsony a legnagyobb király!

Úgy tűnik azonban, KariGeri is érzi, hogy ezúttal túllőtt a célon.

A Facebook-oldalán sajnálkozott egy sort:

Arra jutottunk, hogy szinte semmiben nem hasonlítunk, ám ekkor az elvi, elkötelezettségbéli, stílusban megmutatkozó különbségek mellett tettem egy viccesnek szánt megjegyzést a testalkatunkból fakadó különbségekre is. Rossz vicc volt, nem kellett volna. Mert tudom, ilyennel nem viccelünk, ez nem lehet része a politikai vitáknak, mindenkinek kijár az alapvető tisztelet. Sajnálom, hogy az a látszat keletkezhet most, mintha ezt nem tudnám, pedig nagyon is tudom, és ehhez tartom magam. Elnézést kérek mindazoktól, akik a rossz tréfámat sértőnek találják, igazuk van”