Greta Thunberg már az EU-nak ad utasításokat

Jelen pillanatban nem nagyon lehet házalni a klímaváltozással ezért Greta Thunberg is alkalmazkodott az új helyzethez.

Napok óta tartanak az erőszakos zavargások az Egyesült Államokban, amelyek már Európába is kezdenek begyűrűzni.

A közösségi oldalat tele vannak olyan felvételekkel, amelyeken erőszakos demonstrálók komoly bűncselekményeket követnek el, de olyan videók is megjelentek, amelyek a rendőri – vélt vagy valós – túlkapásokat mutatják be.

Greta Thunberg svéd klímaaktivista is felkapta a fejét a világban zajló eseményekre és Twitteren szólította fel az Európai Uniót.

Továbbra is arra várok, hogy az EU és egyéni demokratikus országok ítéljék el a rendőri brutalitást és a szabad sajtó elleni támadásokat az Egyesült Államokban. Meddig fogjuk szótlanul nézni az eseményeket?

– írta Twitter-oldaán Thunberg.

Still waiting for the EU and individual democratic nations to officially condemn the police brutality and attacks on the free press escalating the USA.

For how long are we going to stand by, watch and say nothing? https://t.co/OtJosMbTaZ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 5, 2020

Csak a rend kedvéért: a Thunberg által megosztott videón az látható, hogy az amerikai Buffalo városában egy rohamrendőr meglök egy 75 éves férfit, aki elesik és beveri a fejét. Az incidens komoly felháborodást váltott ki, és az egység mind az 57 tagja lemondott.

Kérdések persze felmerünek.

Elítéli-e Thunberg az erőszakos tüntetőket, akik fosztogatnak, gyújtogatnak és rongálnak? Tervezi-e, hogy megemlékezik 77 éves afroamerikai David Dorn rendőrkapitány haláláról, akivel St. Louis-ban végeztek pár napja? Elítéli-e az Antifa erőszakos megmozdulásait?

Tucker Carlson On The Violence Against Cops By The Mob „For 38 years David Dorn was a police officer in the city of St. Louis. No one ever accused Dorn of racism, he was black. He's dead now, he was murdered last night by the mob.” pic.twitter.com/hszxwYSn7h — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) June 3, 2020

Az első két kérdésre viszonylag egyszerű a válasz, Thunberg Twitter-oldalán nem találni arra utaló nyomot, hogy elhatárolódott volna a vademberek támadásaitól, vagy, hogy hallott volna valaha is David Thornról.

A harmadik kérdésre is egyszerű a válasz: nem, mert szövetségesek és azt sem tudja, mi az.

A V4NA nemzetközi hírügynökség számolt be arról, hogy németországi Alkotmányos Védelemért felelős Szövetségi Hivatal (Bfv) több más szervezettel együtt arra figyelmeztet, hogy baloldali szélsőségesek be akarnak férkőzni a klímamozgalom csoportjainak berkeibe, hogy aztán őket is radikalizálják.

Az egyik ilyen mozgalom, amelyet kinéztek maguknak, nem más mint a Fridays for Future, amely a svéd klímaceleb, Greta Thunberg nevéhez fűződik.

A radikalizálódásra az egyik legjobb példa az Ende Gelände nevű szervezet, amit a BfV már tavaly úgy ítélt meg, hogy a szélsőbaloldalhoz tartozik. Michael Fischer, a hivatal vezetője szerint ez a csoport Németország politikai rendszere ellen hangolja az embereket, amire az is példa, hogy már nem csak a klímaváltozás jelszót használják, hanem megjelent a rendszerváltozás kifejezés is.

Az Ende Gelände esetében nem példanélküli az erőszak sem, egy 2018-as hambachi tüntetésen például az aktivisták erőszakosan viselkedtek a rendőrökkel és illegálisan mentek be a bánya területére, aminél tiltakoztak.

Most pedig saját maguk tették közzé a közösségi médiában, hogy valóban az Antifa mozgalomhoz tartoznak.

Arról nem is beszélve, hogy korábban Thunberg és családja büszkén pózolt „Antifascist All Stars” felíratú pólóban.

Great time to expose the Antifa lovers like Greta Thunberg and family. https://t.co/W0GMQPdTBI — Conspiracist JPG (@pjainmg) May 31, 2020



Miután feltöltötte a képet Twitter-oldalára valaki szólhatott Gretának, hogy talán ezt nem kellene reklámozni. Egy másik tweetben már magyarázkodni kezdett.

Tegnap feltettem egy képet, amin egy kölcsönkért pólóban vagyok, amelyre az volt írva, hogy ellenzem a fasizmust. Úgy tűnik a póló egy összefüggésbe hozható egy erőszakos mozgalommal. Semmilyen formában nem támogatom az erőszakot és a félreértések elkerülése érdekében töröltem a bejegyzést. És természetesen ellenzem a fasizmust

– írta Thunberg.

Yesterday I posted a photo wearing a borrowed T-shirt that says I’m against fascism. That T-shirt can apparently to some be linked to a violent movement. I don’t support any form of violence and to avoid misunderstandings I’ve deleted the post. And of course I am against fascism. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 26, 2019

Természtesen előfordulhat, hogy Thunbergnek fogalma sem volt, hogy mit vesz fel, de apu s anyu esete elgondolkodtató.

Minden esetre a Thunberg család által büszkén viselt póló a mai napig elérhető az Amazon online kínálatában, méghozzá Greta nevével reklámozva.