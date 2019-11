Ez történik, amikor a balliberális média mindenképpen be akarja bizonyítani, hogy a magyarok homofóbok

Történt ugyanis, hogy a Népszava újságírója „lefordított” egy Index-cikket a The Guardianbe, majd a lap lehozta, hogy már az angolok szerint is túl „meleg” a magyaroknak az Eurovízió.

Érdekes cikk jelent meg a Népszavában a következő címmel: „A Guardian arról ír, hogy a magyar közmédiának túl meleg lehet az Eurovízió”.

Mint ismert, idén senki nem fogja képviselni hazánkat a Rotterdamban megrendezésre kerülő Eurovíziós Dalfesztiválon. Ahogy azt közölték: a műsor készítői úgy döntöttek, hogy jövőre az indulás helyett közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő produkciókat segítik.

A Népszava címéből könnyen arra következtethetünk, hogy külföldön már olyannyira „gyanúsak” a magyarok, hogy már a brit országos napilap, a The Guardian is velünk foglalkozik. A helyzet persze közel sem ez: a cikk szerzője nem más, mint a Népszava újságírója. A Népszava tehát megírta, hogy a Népszava újságírója angolul megírta: valószínűleg homofóbok a magyarok.

„Magyarország nem vesz részt a 2020-as Eurovíziós Dalfesztiválon, pletykák szerint azért, mert a szélsőjobboldali kormánynak és a közmédia vezetésének túl meleg (gay) a produkció – írja a Gurdian (sic!) magyar forrásokra hivatkozva” – olvasható a lapban. (Segítünk: magyar forrás egyenlő magyar cikkíró.)

A helyzet viszont még ennél is cifrább! Ismerős volt a téma, ezért utánajártam kicsit. Mint az hamar kiderült: egy nappal korábban az Index ugyanilyen címmel közölt egy cikket. Az oldalon a „Túl meleg az Eurovízió a kormánynak és a közmédiának?” címmel olvasható egy hosszú értekezés minderről.

Történt tehát, hogy a Népszava megírta, hogy a saját újságírójuk lefordított egy egy nappal korábbi Index-cikket a The Guardianbe, ami a Népszava szerint azt jelenti, hogy már a britek szerint is homofóbok a magyarok.

Magyarok elleni uszítás level 1000.

Érdemes elolvasni egyébként a magyar „függetlenobjektív” újságírás nagyágyújának cikkét is.

„Az már A Dal indulásakor is okozott némi fejvakarást, hogy a kormány mégis miért akar ennyire jól szerepelni azon az Eurovízión, ahol rendszeresen kifütyülik az oroszokat, azonos neműek csókolóznak a színpadon, a versenyek szlogenje rendszerint az elfogadásról és a toleranciáról szólnak, és néha előfordul olyan is, hogy egy szakállas nő nyeri a versenyt ország-világ szeme láttára” – ha jól értem, az Index újságírója is belátja, hogy a kormánynak semmi köze nem volt a dalversenyhez, mi szorgalmasan kiküldtük az általunk választott legjobb dalt.

Sok mindent „megvizsgált” az Index, meg aztán a Népszava újságírója is, csak a nézettségi adatokat felejtették el megnézni.

A döntés ugyanis a nézettségi adatok miatt is érthető. 2018-ban hazánk sorozatban a 8. alkalommal jutott ki az Eurovízió döntőjébe, ahol tavaly az AWS a Viszlát nyár című dallal volt versenyben. A tavalyi év azonban negatív rekordot döntött, minden eddiginél kevesebben, alig több mint 400 ezren nézték meg a döntőt. Összehasonlításképpen: ByeAlex Kedvesemjére anno több mint egymillióan voltak kíváncsiak. Szóval lehet az áll a döntés mögött, hogy már senki sem kíváncsi a műsorra, és így tényleg nem éri meg a közmédiának.

Lehet találgatni, hogy idén miért nem láthatunk majd magyar zászlót Rotterdamban, az azonban durva ferdítés, hogy az angolok egyik legnagyobb napilapja is lázasan ezzel foglalkozna...