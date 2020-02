Cseh Katalin most a kárpátaljai magyarokat támadja

Ha egy politikusnak a külhoni magyarok nem fontosak, az itthon élők sem lesznek azok! Ne legyen kétségünk! Akkor neki valami, valaki más fontos. A momentumos Cseh Katalin tegnap azért támadta a kormányt, mert a magyar kormány kiáll a kárpátaljai magyarok mellett. Valójában Cseh Katalin nem a kormányt, hanem a kárpátaljai magyarokat támadta. A Momentum megcsinálta már ezt a Felvidéken és Erdélyben is, most Kárpátalja volt soron.Cseh Katalinnak nem tetszik, hogy a magyar kormány blokkolja Ukrajna euroatlanti integrációs folyamatait, szerinte a kormány veszélyezteti a régió stabilitását.Ez szamárság, a kormány nem veszélyeztet semmit, egészen egyszerűen nem engedi el a kárpátaljai magyarok kezét. Soha, semmilyen körülmények között. Az anyanyelvi oktatásuk és az anyanyelvhasználati joguk veszélyben van, ezért lép fel a magyar kormány. Nem jókedvünkből blokkoljuk Ukrajna integrációs folyamatait, hanem azért, mert nincs más eszközünk, és a kárpátaljai magyarokat nem áldozzuk fel a világpolitika oltárán. Cseh Katalin és a Momentum megtenné.Mi szívesen támogatnánk újra Ukrajna közeledését az EU-hoz és a NATO-hoz, éppen ezért Kijevben Szijjártó Péter külügyminiszter úr múlt pénteken két javaslatot is tett a helyzet rendezésére vonatkozóan, reméljük, mielőbb célhoz érünk. Mindezzel a Momentum és Cseh Katalin is biztosan tisztában van. Akkor vajon mi az oka annak, hogy a Momentum következetesen a külhoni magyarok ellen lép fel? A magyarok helyett kit képvisel ilyenkor? Hogy lehetne bízni abban a magyar politikusban, aki a magyarok ellen cselekszik?