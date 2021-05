Bírói ítélet kellett hozzá, de végre láthatjuk Hadházyt dolgozni

2021.05.03. 14:00

Napszámosként hergel a baloldal nagy oknyomozója, Hadházy Ákos, a Momentum képviselőjelölt-jelöltje, aki 190 ezer forintos pénzbírságát váltatta át közérdekű munkára. Most nehezen tudnánk belekötni Hadházyba, végül is hosszú évek után itt volt az ideje, hogy valami hasznosat tegyen. Igaz: a jelek szerint ezt is csak kirakatnak szánja.