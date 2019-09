Annyira pancser az újpesti ellenzék, hogy a rádióban képesek voltak saját magukat lebuktatni

Nem az újpesti ellenzék a legélesebb kés a fiókban.

Érdekes, s nem utolsósorban értékes interjúnak lehettek fültanúi azon kevesek, kik csütörtök reggel a Civil Rádió Keljfel Jancsi! c. műsorát hallgatták.

Fiala János műsorvezető riportot készített az újpesti botránykoalíció polgármesterjelöltjével, Déri Tiborral, aki lehetőséget kapott volna arra, hogy bemutassa elképzeléseit és megossza véleményét Újpestről, ám a beszélgetés teljesen más irányba kanyarodott, amikor egy megtámadott vállalkozó betelefonált a műsorba és számonkérte a Hatvanban tavaly 1 százalékot elérő jelöltön, hogy hirtelen Újpestre átigazolva miért csak negatív kampányt hajlandó folytatni, amely ráadásul nemcsak politikai riválisai, hanem civilek, vállalkozók magánemberek ellen is irányul.

A nyökögő Déri nemigen tudott épkézláb választ adni, a helyzet pedig később sem lett könnyebb a botránykoalíció jelöltje számára: a betelefonáló, aki bírósági pert indított a jelölt hazug állításai miatt, elmondta, hogy a bírósági eljárásban bizonyítékokat fog bemutatni arra vonatkozólag, hogy az ellenzéki koalíció pénzt kért a kampányához különböző vállalkozóktól. Az elhangzottak tehát egyértelműen arra utalnak,

hogy az ellenzéki szivárványkoalíció attól a vállalkozástól is pénzt kért a kampányához, amelyet később korrupció vádjával megtámadott.

Ám itt álljunk meg egy pillanatra. Úgy fest, hogy az ellenzéki koalíció jelöltje pénzt kért egy vállalkozástól, majd miután az nem akart neki pénzt adni a kampányához, megtámadta korrupció vádjával? Ez az, amit úgy hívnak: politikai korrupció. Ha szókimondóbbak vagyunk, nevezhetjük politikai banditizmusnak is, ám az ügyefogyott polgármesterjelölt jól hallhatóan fel sem fogva az elhangzottak súlyát, úgy reagált, mintha büszke is lenne erre az akár még zsarolásnak is minősíthető manőverre.

Egy biztos, a kampányuk átlépett egy határt, megtámadott magánszemélyek, megzsarolt vállalkozások, hazugság, rágalmazás. És ez nem politika, ez nem politikusok közötti küzdelem. Egész Újpestet támadták meg, a törvényesség határait feszegetve, vagy át is lépve. De hát ezen nincs mit csodálkozni, elítélt bűnöző is van az újpesti jelöltjeik között, a DK-s Varju László ellen nyomozás folyik. Ez egy ilyen társulás: pénzért és hatalomért bármire készek.