Zalaegerszegen gyártják majd a világ legmodernebb tankjait

2020.09.10. 11:00

A Rheinmetallal együttműködve, a gyártóüzemen túl, egy a Lynxek és off road járművek tesztelésére alkalmas tesztkörnyezetet is kialakítanak a Zalazone járműipari tesztpályán – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Zalaegerszegen csütörtökön.