Továbbra is csak alapos okkal lehet elhagyni a lakóhelyet

Kim Dzsong Un kómába esett – állítják japán lapok

Vegetatív állapotba került Kim Dzsong Un. Az erről szóló japán médiaértesülésekről a The Jerusalem Post számolt be. A híreket egyelőre senki sem erősítette meg, de ez nem meglepő, hiszen Phenjan azt is letagadná, ha meghalt volna.