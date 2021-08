Tarlós: az új ciklusból immár két év eltelt, teljesítés azonban nincs

A volt főpolgármester szerint a baloldal fővárosban érvényesített módszerei és stílusa két területen nyilvánulnak meg szemléletesen: az egyik a vontatott és avatatlan organizációval történő munkavégzés, a másik az ellenséges kommunikáció – olvasható a Magyar Nemzet szombati számában.

Tarlós István a Mediaworks Hírcentrumának nyilatkozva arról beszélt, hogy az új ciklusból immár két év eltelt, teljesítés azonban nincs.

Nem egy előkészített munkát hagytunk hátra”

– emelte ki, példának hozva a Lánchíd és a Blaha Lujza tér felújítását, amelyeket megfogalmazása szerint nehezen magyarázható időhúzások lassítottak.

Hozzáfűzte: teljesen leálltak az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi munkái is, és elhanyagolható a baloldal által sokat ismételt faültetések száma.

Ezzel szemben állandósult a fontos közúti átbocsátó képességek féktelen szűkítése”

– jegyezte meg Tarlós, aki jelenleg az országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízotti tisztséget tölti be.

Az egykori városvezető jelezte, a frekventált közterületek is a korábbinál észrevehetően elhanyagoltabb állapotban vannak, miközben az előkészített beruházások csúsznak.

Mint mondta, az M3-as metró infrastruktúra-felújítása egy rég beindított és 2019-ig lényegében kétharmad részben elvégzett munka. Ez a tempó, ami most tapasztalható, a korábbi főpolgármester szerint már felvetheti annak gyanúját, hogy nem véletlen folyamatról van szó.

Megfogalmazta azt is, hogy a kormány úgymond „Budapest-ellenes” politikájának szélsőséges bizonygatása és ennek demonstrálása tudatos koncepció lehet a baloldalon. Emlékeztetett:

A főváros vezetésének átadásakor a kasszában hagytak 200 milliárd forintnyi forrást, a kormány részéről pedig az egyetlen komolyabb forráscsökkentés a helyi iparűzési adó részleges visszafogása volt.”

Ez viszont mérsékeltebb hatású volt a közvéleményben megjelentnél, épp a legnagyobb adózók befizetéseit érintette legkevésbé – jegyezte meg. Hozzátette: az ingyenes parkolás is limitált mértékben érintette a fővárosi önkormányzatot, mivel a parkolási díjak java a kerületek büdzséjébe kerül.

Csúsztatásnak nevezte, hogy a kormány csak most késlelteti a Lánchíd felújításának támogatására szánt hatmilliárd forint átutalását.

Azt mi is a későbbi szakaszban kaptuk volna meg”

– jelentette ki Tarlós István.

Emlékeztetett arra, hogy a forrásokért az előző városvezetésnek is meg kellett küzdenie, és úgy értékelte, hogy a járványhelyzet kormányt is érintő nehézségei figyelembevételével a jelenlegi városvezetés pénzügyi támogatása nem tér el releváns mértékben az övékétől.

Egy sor beruházás most is a kormány támogatása mellett valósulhat meg – hívta fel a figyelmet. Ilyen például a rakpart-rekonstrukció vagy a BKV jármű-állományának további megújítása, de majd a déli Duna-híd vagy az úgynevezett 5-ös metró is – sorolta a miniszterelnöki megbízott.

Tarlós István szerint a baloldal említett kommunikációjában benne lehet a kormány (és egyben a korábbi városvezetés) lejáratását célzó taktika szándéka is.