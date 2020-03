Operatív Törzs: rövid időn belül tömeges megbetegedésekre kell számítani

Nem csak idősebb és krónikus betegséggel küzdőket veszélyeztet az új koronavírus járvány, az egyik egészségügyi intézményben egy negyvenes éveiben járó férfit kezelnek súlyos állapotban, ezért mindenki tartsa be utasításokat, mert egyre több a csoportos megbetegedés, hamarosan tömeges megfertőződésre lehet számítani – tájékoztatott szombaton az Operatív Törzs.

„A csoportos megbetegedések terjedés növekszik,

rövid időn belül tömegessé válhat a megfertőződés Magyarországon,

ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt késleltessük” – szögezte le Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezést irányító Operatív Törzs szombati tájékoztatóján.

A szakember elmondta, hogy az eddigi négy halálos áldozat mindegyike valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedett, erre „rakódott rá” a koronavírus okozta megbetegedés, de senki ne higgye, hogy csak az idős és beteg embereket veszélyezteti a járvány.

Az egyik egészségügyi intézményben egy olyan súlyos állapotban lévő beteget ápolnak, aki a negyvenes éveiben jár”,

jelentette be a tisztifőorvos, aki arra is figyelmeztetett, hogy az esetek 80 százalékban nem okozta súlyos tüneteket, így fiatalabb korban előfordulhat, hogy valaki nagyon enyhe tünetekkel átesik a megbetegedésen, az ilyen személy azonban hordozza a vírust, ezért nagyon fontos, hogy lehetőség szerint mindenki hallgasson az otthonmaradást megfogalmazó iránymutatásokra.

A szakember azt is elmondta, hogy

immáron az egész ország területéről detektáltak megbetegedéseket,

ezért azok, akik elhagyják gócpontnak gondolt lakóhelyüket és máshová utaznak, csak hamis biztonságérzetbe kergetik magukat, valójában másokat veszélyeztethetnek azzal, ha esetleges hordozóként magukkal viszik a fertőzést.

Újságírói kérdésre a tisztifőorvos azt is elmondta, hogy az Operatív Törzs nem intézkedett az apás szülések leállításáról, de előfordulhatnak olyan intézmények – mint például a Szent László- vagy a János kórház –, ahol

a vezetés úgy dönt, hogy a maximális biztonság érdekében ezeket mégis megtiltja a következő időszakban.

„Nem csak nálunk, egész Európában egyre súlyosabb a helyzet”, szögezte le Lakatos Tibor ezredes, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője, hozzátéve: éppen ezért kiemelt figyelmet fordítanak a határok ellenőrzésére.

Beszámolt róla, hogy az áruforgalomban a román hatóságok késlekedés miatt torlódás alakult ki, újságírói kérdésre pedig hozzátette:

a magyar hatóságok az ilyen torlódások elkerülése érdekében sem fognak egyszerűsíteni a be- és kiléptetés rendjén, hogy azzal emberéleteket kockáztassanak.

Ugyanakkor az ügyeletveztő hozzátette: a szomszédos országok hatóságaival és vezetőivel rendőri és politikai szinten is minden nap kétoldalú megbeszéléseket folytatnak, hogy fenntartsák a hazatérő állampolgárok számára létesített humanitárius korridorokat, de ha egy ország úgy dönt, hogy nem engedi hazatérni saját állampolgárai a járványveszély miatt, akkor azokat a továbbiakban Magyarország sem fogja beengedni.

Ugyanakkor a szakember cáfolta azokat a cseh sajtóértesüléseket, amelyek szerint Magyarországon

Csehországba tartó járványvédelmi szállítmányt foglaltak volna le,

mint elmondta: ilyen ügyről egyetlen lefoglalásra feljogosított hatóság sem számolt be.

Lakatos Tibor elmondta azt is, hogy eddig 15 ezer 524 ellenőrzést tartottak a rendőrök a hatósági házi karanténba rendelt személyeknél, 94 esetben találtak szabálytalanságot: 18 esetben figyelmeztést alkalmaztak vagy helyszíni bírságot szabtak ki, 76 személy ellen azonban szabálysértési feljelentést tettek. A boltbezárást érintő ellenőrzés során felkeresett üzleteknél 26 szabálytalanságra derült fény: 3 esetben figyelmeztette, 9 helyszíni bírságot szabtak ki és 14 szabálysértési feljelentést tettek

Az Operatív Törzs folytatja a járvány megfékezését és a védelem erősítését célzó javaslatokat, ezért számba vették az egészségügyi ellátórendszerbe bevonható személyek és a tartalékos katonák számát is, de utóbbi nem azt vetíti előre, hogy őket már a jövő héten be is vonnák

Újságíró kérdésre elmondta, hogy egyelőre

nem tervezik a kijárási tilalom elrendelését,

mert az emberek többsége betartja javaslatokat, otthon marad.

Az eddigi intézkedések beváltották a reményeket. Nincs annyi ember a közterületeken, hogy erre szükség legyen, de ha ezt meg kell tenni, akkor ez minden korcsoportra vonatkozik majd.”,

szögezte le az ügyeletvezető.