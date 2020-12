Megszűnhet az idősek vásárlási idősávja

Saját Facebook-követőik fricskázták Dobrev Klára és Donáth Anna bejegyzését, amelyben Orbán Viktor nagyszerű brüsszeli győzelmét igyekeztek sárba tiporni. Írásuk már nekik is sok volt. Savanyú a szőlő Ujhelyi Istvánnak is, ezért aztán ő is a félrevezetés hagyományos szocialista fegyveréhez nyúlt, amikor kommentálni kezdte a történteket.