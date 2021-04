KSH: 9,8 százalékkal nőttek a keresetek tavaly februárhoz képest

Erőteljes és tartós növekedést jósolnak Közép-Európának a londoni pénzügyi elemzők

Továbbá úgy látják, hogy a magyar gazdaság kilábalása várhatóan még előbb is indul meg, mint a többi közép-európai EU-gazdaságé, mivel a magyarországi oltási program is előbbre tart, mint a térség többi országában és a korlátozások feloldása is megkezdődött már.