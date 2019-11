Két és fél millió magyar otthonhoz jutását segítheti az újabb gazdaságvédelmi lépés

A gazdaságvédelmi akcióterv újabb pontja vált érvényessé, január elsejétől áfa-visszatérítési támogatás jár a kistelepüléseken építkezőknek ötmillió forintos összeghatárig – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályról pénteken az MTI-nek.

A kormány számos intézkedéssel segíti a családok lakhatását, és azt tartja elsődleges célnak, hogy lehetőleg minden család saját tulajdonú otthonban éljen – fejtette ki Varga Mihály.

Mint mondta, ezt szolgálja többek között a családi otthonteremtési kedvezmény, amely idén szeptember végéig mintegy 117 ezer családnak segített a saját otthon megvásárlásában. A falusi csok július elsejei bevezetése óta három hónap alatt – szeptember 30-ig – már közel háromezer kérelem érkezett a pénzintézetekhez. Ezeket az intézkedéseket egészíti ki a gazdaságvédelmi akcióterv legújabb, 2020. január 1-én hatályba lépő pontja. Az intézkedés amellett, hogy hozzájárul a lakásállomány megújulásához és a kistelepülések népességmegtartó erejének növeléséhez, a vidéki építőipari vállalkozásokat is helyzetbe hozza.

Varga Mihály | MTI

A támogatást azon a 2486 településen lehet igénybe venni, ahol a falusi csokot is, vagyis a kedvezmény mintegy két és fél millió magánszemélyt érint. A preferált kistelepüléseken egy háromgyerekes család – saját tulajdonú ingatlan bővítése, korszerűsítése esetén – akár több mint 10 millió forintos támogatással is számolhat, ugyanis az ötmillió forintos falusi csok mellett a 7,5 millió forintos kedvezményes kölcsönt, és 2020. január 1-jétől az adó-visszatérítési támogatást is igénybe veheti. Még nagyobb a kormány által nyújtott támogatások összege abban az esetben, ha egy három gyermeket nevelő vagy vállaló család preferált kistelepülésen vásárol lakást és azt bővíti, illetve korszerűsíti, így ugyanis akár 10 millió forint összegű csokot, továbbá 5 millió forint adó-visszatérítést is kaphat. Az említett lakásberuházáshoz 15 millió forint kedvezményes kölcsönlehetőség is rendelkezésére áll.

Az áfa-visszatérítési kérelmeket 2022. június 30-ig lehet benyújtani. A támogatást az építési, bővítési, továbbá a korszerűsítési munkálatok költségeinek, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárának megfizetéséhez lehet felhasználni. A támogatás összege pedig megegyezik a számlával igazolt és megfizetett áfa összegével, de legfeljebb 5 millió forint lehet.