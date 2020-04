Íme az Orbán-terv részletei: 75 ezren kapnak diplomát, hitelprogramok és adókönnyítések segítik a vállalkozásokat, felfüggesztik az idegenforgalmi adót

Az Orbán-kormány hétfőn bejelentett gazdasági mentőcsomagjának részleteiről tájékoztatott ma Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

Az euró- és migrációs válság után most a koronavírus okozta válsággal kell szembenéznie Magyarországnak, de

a kormány eddig minden ilyen helyzetet sikeresen tudott kezelni

– szögezte le tájékoztatója elején a szaktárcavezető, aki arra is kitért, hogy

új lehetőségek nyílnak meg az olyan országok előtt, amelyek gyorsan reagálnak krízishelyzetekben.

Az elmúlt 10 év bizonyította, hogy

az önálló, munkaalapú gazdaságok a legerősebbek, ha van munka, akkor minden van

– szögezte le Palkovics, majd hozzátette: éppen ezért a magyar kormány gazdaságmentő intézkedése is erre az alapra épül.

Ezért

a kormány három hónapra átvállalja a rövidített munkavégzésben dolgozók bérének 70 százalékát,

megfogalmazva azt az elvárást is, hogy a munkavállalók ez idő alatt is a cég számára hasznos tevékenységet végezzenek, mert a válság utáni gazdasági újraindításnak ez alapvető feltétele.

A kormány igyekszik megvédeni Magyarország kiemelkedő pozícióját a high-tech iparban, ezért

a mérnöki kutatás-fejlesztésben dolgozók után 40 százalékos munkabér-támogatást nyújtanak.

Ugyanakkor a vállalkozások megvédésre is jelentős támogatásokat biztosít az Orbán-terv:

adó- és adminisztrációs könnyítéseket vezetnek be,

amelyekről egy újonnan létrehozott vállalkozói portál is részletes információkat nyújt.

A károgókat is lehűtötte Palkovics, aki megerősítette: a válság miatt

a kormány nem változtat azon ígéretén, hogy a szociális hozzájárulási adót 2 százalékkal csökkenti,

annak befizetését pedig szeptember 30-ig elhalasztja.

Ugyanakkor

felgyorsítják az adó-visszaigényléseket, adómérséklési lehetőségeket vezetnek be,

valamint gondoskodnak arról is, hogy az adózói minősítések miatt nem érje joghátrány az adózókat.

A kormány előre is gondolkodik: a válság utáni talpra állítás felgyorsítása érdekében

egyszerűsített munkahelyteremtési pályázati konstrukciót vezetnek be, amelyhez 100 milliárd forint áll rendelkezésre.

Arra is gondolt a kormány, hogy a válság miatt munkahelyüket elveszítőknek új lehetőséget teremtsenek:

nullaszázalékos kamatozású felnőttképzési diákhitelt vezetnek be.

Az egyik legfontosabb intézkedés ugyanakkor a felsőfokú oktatásban tanulókat érinti. A kormány úgy döntött, hogy senkinek ne kelljen azért várni a diplomájára, mert nem tett nyelvvizsgát,

75 ezer ember kaphatja meg most nyelvvizsga nélkül is a felsőfokú végzettséget, hogy a vírusválság után gazdasági fellendülés idején ne csak középfokú végzettséggel vállalhasson munkát.

Ugyanakkor

az egyetemi, főiskolai hallgatók egyszeri, 500 ezer forintos kamatmentes hitel felvételére is lehetőséget kapnak.

A gazdasági szempontból kiemelkedő ágazatok támogatásáról is gondoskodik az Orbán-terv. A GDP 8 százalékát előállító turisztikai szektor létalapja az utazások megszűnésével, a vendéglátóhelyek látogatási tilalmával gyakorlatilag eltűnt eltűnt, ezért

az ágazat szereplői december 31-ig mentesülnek az idegenforgalmi adó befizetése alól.

Ugyanakkor a SZÉP-kártyára adható juttatások adómentességi határát is megemelik a versenyszférában az eddigi 450 ezerről 800 ezer, a közszférában 200 ezerről 400 ezer forintra.

Hogy a kényszerű leállás idején legalább a szolgáltatások színvonalát emelni lehessen, az ágazat szereplői lehetőséget kapnak, hogy

650 milliárd forintos alapból felújítási programokat hajtsanak végre.

„A válság rámutatott, mennyire sebezhetőek vagyunk az egészségügyi ipar kitettsége okán, ezért a kormányzat már a most folyó kutatásokat is támogatni kívánja” – jelentette be Palkovics miniszter. Ezért a kormány egy egészségügyi ipari innovációs ügynökséget hoz létre.

A vállalkozások megvédésére

számos likviditás hitel- és tőkeprogramot indít, illetve fejleszt a kormány,

hogy megvédhesse a magyar vállalkozásokat az esetleges felvásárlási kísérletektől.

Erre 2000 milliárd forintos hitelkeretet biztosítanak 500 milliárd forintos állami garanciával.

Ugyanakkor olyan alapokat is létrehoznak, amelyek a vállalkozások válság utáni fellendítését segítik.

Ahogy azt a miniszterelnök hétfőn bejelentette:

280 milliárdos ráfordítással visszavezetik a 13. havi nyugdíjakat

is. 2021 februárjában minden nyugdíjas egyhetes nyugdíjjal kap majd többet, amit minden elkövetkező évben újabb egyheti kiegészítés követ majd.

Meghosszabbítják a gyod-támogatás és a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményének határidejét is a vészhelyzet utáni második hónap utolsó napjáig.

A kormányzat a most bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések bevezetésére a GDP 18-20 százalékát fordítja, így elmondható, hogy történelmi akcióterv született

– szögezte le az innovációs és technológiai miniszter, aki 20 évnyi mérnöki területen eltöltött személyes tapasztalatára alapozva kijelentette: ipari szereplőként megélte, hogy a 2008-as devizaválság idején bevezetett kormányzati intézkedésekkel ellentétben ezekkel az intézkedésekkel sikerül majd megvédeni a magyar gazdaságot.