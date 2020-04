Három ellenőrzésből háromszor nem volt jelen orvos a Pesti úti idősotthonban

Budapest Főváros Kormányhivatala az elmúlt két napon három alkalommal is tartott szúrópróbaszerű ellenőrzést a Pesti úti idősotthonban. Mindhárom ellenőrzés során azt tapasztalták, hogy nincs jelen orvos az intézményben.

Sem a törvényben előírt főállású orvos, sem a szerződött háziorvos nem tartózkodott az idősotthonban,

tájékoztattak közleményükben. A folyamatos orvosi ellátás hiánya a kormányhivatal álláspontja szerint különösen aggályos a gócponttá vált intézményben, ahol jelenleg is nagy számban vannak fertőzöttek. Megállapításaikat az országos tisztifőorvos felé is jelezték, aki jelenleg is átfogó vizsgálatot folytat az idősotthonban történt tömeges fertőzések miatt.

Mint ismert, dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos április 9-én helyszíni szemlét tartott az idősotthonban és még aznap kötelező határozatot adott ki, amelyben többek között elrendelte azt is, hogy a Fővárosi Önkormányzat azonnal és folyamatosan biztosítsa az orvosi ellátást az intézményben.

Miután az országos tisztifőorvos utasítására vasárnap az Országos Mentőszolgálat közreműködésével

megtörtént az idősotthonban maradt lakók második körös szűrése is, kiderült, hogy közülük újabb 58 fertőzött, akiknek folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége,

a kormányhivatal úgy döntött, hogy célzott – kifejezetten az orvosi jelenlétet vizsgáló – helyszíni ellenőrzést végez.

A kormányhivatal emellett mint működést engedélyező szerv rendkívüli ellenőrzést rendelt el, és felszólította a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot és az idősotthon vezetését további tisztázó dokumentumok benyújtására. Többek között elrendelték az intézmény által orvosokkal kötött korábbi és mostani szerződések, az orvosok intézményben való tartózkodását igazoló jelenléti ívek, az intézmény járványügyi eljárásrendjének, a dolgozók járványügyi oktatását igazoló dokumentumok, jegyzőkönyvek, az országosan előírt látogatási, kijárási és felvételi tilalom alkalmazását igazoló iratok benyújtását.

Ugyancsak az orvosi ellátás teljes körű vizsgálatához várják az intézmény jelentését arról, hogy mikor voltak pontosan az első megbetegedések, végeztek-e orvosi vizsgálatot a tüneteket mutató betegeken, előfordult-e, hogy az országos eljárásrenddel szemben nem értesítették haladéktalanul a járványügyet és a hivatalos mintavételezést végző mentőszolgálatot arról, hogy tüneteket produkáló lakójuk van. Kérdés az is, hogy az első tüneteket mutató lakók észlelésekor milyen intézkedéseket tettek, az előírásoknak megfelelően azonnal elkülönítették-e a betegeket – zárul a közlemény.