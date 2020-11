Gulyás: Soros Györgytől semmilyen kioktatást nem fogadunk el

Ezekről esett szó a mai kormányinfón.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a mai kormányinfón közölte: egy rendkívül nehéz helyzetben nagyon fontos a pontos tájékoztatás. Szinte pánik tört ki, a kormány a jelenlegi intézkedéseket meghosszabbította volna február 8-ig. A HVG és az Index álhírt közölt: a kormányrendelet teljesen egyértelmű, mivel a veszélyhelyzet február 8-ig marad érvényben, míg a több rendelkezést december 11-ig kell alkalmazni.

Kéthetente értékeli az intézkedéseket a kabinet, és az események fényében döntenek majd a lépésekről

– mondta a miniszter.

Gulyás Gergely a járványhelyzettel kapcsolatosan elmondta, legalább 8-10 nap kell ahhoz, hogy az intézkedések eredményei látsszanak az adatokban, jövő szerdán értékeli a kormány a meghozott intézkedések eredményeit, és dönt az esetleges további lépésekről. A koronavírus jelenleg az egész országban jelen van, de az osztrák határ mentén, ahol jellemző a napi ingázás, még inkább indokolt a fokozott óvatosság.

A vakcinával kapcsolatban a miniszter kifejtette: az Astra Zeneca esetében 6,5 millió, a Janssen Pharma esetében 4,36 millió és a Pfizer esetében is több mint 4 millió oltóanyagot kötött le az ország. Csak ennél a három cégnél 12 millió oltóanyagot jelent a lekötés, és ebben nincsenek benne az orosz és kínai számok. Ez több mint 36 milliárd forintba kerülhet – tette hozzá.

Gulyás Gergely bejelentette,

pénteken a szociális intézményekben, hétfőtől pedig az óvodákban, az iskolákban és a kórházakban is elindul a tesztelés.

A miniszter elmondta, 15 ezer feladatellátási helyen kétfős csapatokban kb. 190 ezren gondoskodnak majd a feladat ellátásáról, a tesztelésben az orvostanhallgatók is részt vesznek.

Ezután Gulyás az uniós vitákról beszélt. Magyarország számára elfogadhatatlan a források jogállami kritériumokhoz való kötése – mondta.

Ma Brüsszelben az minősül jogállamnak, aki beengedi a bevándorlókat, és nem emel semmilyen korlátot

– tette hozzá.

Pontosan a bevándorlás kapcsán indultak el a jogállami viták is. Magyarország elkötelezett a jogállam iránt, és sok esetben a jogállami feltételek jobban is állnak, mint sok nyugati országban – mondta a miniszter.

a két meglehetősen hasonló megnyilvánulás szerint fel kell lépni Magyarországgal és Lengyelországgal szemben, aki nem fogad bevándorlókat, azt pénzügyileg szankcionálni kell.

Csak mi dönthetünk arról, kivel akarunk együtt élni, és kivel nem”

– jelentette ki.

Soros Györgytől semmilyen kioktatást nem fogadunk el, ő volt az, aki bedöntötte az angol fontot, a márka ellen spekulált, és 2008-ban megpróbálta tönkretenni az OTP-t, Nagy-Britanniában pedig jelenleg is nyomozás folyik vele szemben

– fejtette ki Gulyás.

A magyar ellenzék most egy újabb lehetőséget lát arra, hogy a bevándorlást hazánkra kényszerítse.

Az ország nem enged a zsarolásnak

– mondta Gulyás. Az ország gazdasági alapjai stabilak. A hiány lényegesen magasabb lesz, és recesszió is lesz a vírus miatt, de hála a kormány munkájának, tudunk miből hitelt felvenni. A kezdetektől fogva nem értettünk egyet az Új Nemzedék alappal, mivel nagy veszélyt láttunk a közös hitelfelvételben, de korábban elfogadtuk ezt az európai szolidaritás jegyében, azonban nem engedünk a további zsarolásnak – fejtette ki a miniszter.

A kérdésekre felelve Gulyás Gergely elmondta, a további szigorítások kapcsán egy felelős kormány nem tud előre nyilatkozni, a járvány alakulásához mérten hozzák meg a szükséges döntéseket. A szóba került oktatásügyi kérdés kapcsán beszámolt arról, hogy megfontolandónak tartják a diplomaközelben lévő, oktatással kapcsolatos tanulmányokat végző hallgatók bevonását a munkába, azonban jelenleg elegendő pedagógus áll rendelkezésre. Valamint kifejtette azt is, hogy nem lesz időben nagy különbség a vakcinák megjelenése között, de az a cél, hogy ahol először lesz, onnan azonnal tudjunk majd behozni.

A miniszter elmondta, lezárult a kirendeléssel kapcsolatos vita, az orvosi kamara javaslatát elfogadta a kabinet, a másodállással kapcsolatos vita is rendezhető. A kormány célja az volt, hogy felkészítse az egészségügyet a járványügyi helyzetre, és ennek részeként döntöttek a jelentős orvosi fizetésemelésről is – tette hozzá.

Az uniós költségvetés kapcsán felmerült kérdésre válaszolva Gulyás kifejtette: stabil lábakon állunk, előbb-utóbb lesz költségvetés, ha pedig nincs megállapodás, akkor az előző éves számok alapján tervezik az unióban a következő évet.

A miniszter azt is elmondta, hogy az autópályák esetében nem indokolja az ingyenessé tételt a mostani helyzet, mivel a többség nem autópályán megy munkába, illetve az iparűzési adó csökkentésére vagy eltörlésére is van javaslat, de írásos változat eddig nem érkezett be a kamarától, ezért nem született még döntés ez ügyben.

Az ellenzék szerint ha járvány van, akkor az országgyűlési képviselőknek nem kell dolgozniuk

– mondta egy másik kérdésre válaszolva Gulyás, annak kapcsán, hogy miért nyújtották be az Alaptörvény módosítását. Azonban akárcsak az emberek többségének, a politikusoknak is el kell látniuk feladataikat, a járványhelyzet ellenére is.

Gulyás ezután Janez Jansa levelével kapcsolatban elmondta, hogy a szlovén kormányfőnek az Európai Bizottsághoz írt levelében nagyon sok olyan állítás van, amelyet meg kell fontolni, így az uniós intézmények nem vehetnek részt belpolitikai küzdelmekben. Majd szóba került Budapest és a kormány viszonya is: a miniszter sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a főváros vezetése csak panaszkodik, miközben a kormány, ahogy a választások óta mindig, nyitott az együttműködésre.

A további járványügyi intézkedésekre vonatkozó kérdések kapcsán elhangzott, radikálisan javuló számoknak kell jönniük, hogy a kormány jelentősen enyhítsen karácsonyra. Jelenleg 580-an vannak intenzív ágyon, és 1700 körül van a szabad intenzív ágyak száma, de adottak a lehetőségek a kapacitásbővítésre, ha szükséges, azonban jelenleg az egészségügy képes kontroll alatt tartani a járványt. Gulyás elmondta, semmilyen sürgős kezelés nem marad el a koronavírus-járvány miatt.