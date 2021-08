Gulyás: Ötszáz beoltottból egy betegszik meg

A koronavírus-járvány negyedik hullámában egyelőre nem kell korlátozásokra számítani, de nagyon fontos a vakcina felvétele, mert csakis az oltások révén kerülhetjük el a szigorításokat. Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón rámutatott: akiket nem oltanak be, azok nagy valószínűséggel meg fognak betegedni.

Európán belül továbbra is Magyarországon a legkedvezőbb a járványhelyzet, a negyedik hullám azonban hazánkba is meg fog érkezni”

– hívta fel a figyelmet a szombati Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter mindenkit arra kért, oltassa be magát, mert a koronavírussal szemben továbbra is a vakcina jelenti az egyetlen hatásos védelmet.

Akiket nem oltanak be, azok nagy valószínűséggel meg fognak betegedni, míg azoknál, akik felveszik a vakcinát – az 5,5 millió eddigi oltott alapján – csak 0,2 százalék a megbetegedés esélye”

– hangsúlyozta Gulyás Gergely, majd rámutatott: a beoltottak között ötszáz emberből egy betegszik meg, de az ő esetükben is

lényegesen enyhébbek a tünetek, illetve a betegség lefolyása is sokkal gyorsabb, mintha oltatlanul kapták volna el a fertőzést.

A politikus kiemelte azt is, hogy összesen közel nyolcmillió vakcina áll rendelkezésre, azaz mindenkit be tudnak oltani harmadszorra is, sőt akár negyedszerre is.

A készletek gyakorlatilag korlátlanok. A legfontosabb az első két adag vakcina felvétele”

– szögezte le. A harmadik oltást egyébként eddig 185 ezren vették fel.

A fiatalok immunizálásával kapcsolatban pedig a tárcavezető közölte, hogy az iskolákban augusztus végén és szeptember elején oltják majd négy napon keresztül a 12 és 18 év közötti korosztályt.

A járvány negyedik hulláma el fog térni az első három hullámtól, ezért az intézkedések is mások lesznek”

– folytatta Gulyás Gergely, aki szerint, ha az emberek felveszik a vakcinát, az országot nem kell lezárni.

Az oktatás rendben meg fog kezdődni, és munkahelyi korlátozásokra sem kell egyelőre számítani.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hozzátette, ősszel újabb oltásnépszerűsítő kampány kezdődik.