Egy hétéves kisfiút azért támadtak meg a libsik, mert Trump-szimpatizáns

Ha visszaemlékszünk, mielőtt 2016-ban Donald Trump megnyerte az elnökválasztást, a csapból is az folyt Amerikában, hogy a republikánusok nem fogják elfogadni az eredményt és mindenhol erőszakos tüntetésekre lehet majd számítani. A jóslat bejött, csakhogy éppen a Demokrata Párt szimpatizánsai keltik már 4 éve a feszültséget az Egyesült Államokban, zavargásokat gerjesztenek, gyújtogatnak, rombolnak. Ma már ott tartunk, hogy a kiskorúak sincsenek biztonságban.

A Delaware állambeli Wilmington városában egy békés tüntetést tartottak Joe Biden ellen. Hamar megjelentek a volt alelnök szimpatizánsai is, akik vélhetően az esemény után rátámadtak a demonstráción részt vevő anyára és annak a 7 éves fiára.

Abbey Wigton beszámolója szerint nála egy Trump-párti tábla volt, míg a fia MAGA-sapkát viselt. Épp egy étteremnél akartak leülni, amikor a szerinte Biden-támogató tüntetők rájuk támadtak.

A két nő széttépte Wigton tábláit, majd elvették a 7 éves Riley „Tegyük naggyá Amerikát” feliratú sapkáját.

Az incidensről videó is készült, világosan látszik, hogy a támadók nyomdafestéket nem tűrő stílusban szidták őket, sőt egy-két pofon is elcsattant.

Last night, Joe Biden supporters viciously attacked Riley, a 7 year-old @realDonaldTrump fan.

Joe Biden supporters stole Riley’s hat, ripped up his sign & made him cry.

Watch. It’s on video. This is sick.

Wilmington, DE please help us find them: pic.twitter.com/nqx061VXMt

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 21, 2020