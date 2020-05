Az egyesült baloldalt is utcahosszal előzné a Fidesz, ha most vasárnap lennének a választások

A magyarok többsége elégedett azzal, ahogyan a kormány a koronavírus-járványt kezeli.

A Fidesz-KDNP országos listájára a biztos szavazók 54 százaléka voksolna egy most vasárnapi választás esetén. Az ellenzéki összefogáshoz tartozó pártokra 16 százalékponttal kevesebben, mindössze a részvételüket biztosra ígérő polgárok 38 százaléka – derül ki a Nézőpont Intézet reprezentatív közvélemény-kutatásából.

A kormánypártok magas támogatottsági mutatója a koronavírussal való intézkedések népszerűségének is köszönhető, ami a veszélyhelyzet alatt a 70 százalékos szint fölött stabilizálódott.

Az év elején tapasztalt 51 százalékhoz képest áprilisra 55 százalékra növekedett a kormányzó pártok népszerűsége. Hibahatáron belüli elmozdulással maradt ilyen szinten a Fidesz-KDNP támogatottsága májusban is, jelenleg 54 százalékos.

Az európai parlamenti választások megmutatták, hogy mennyire illékonyak a preferenciák az ellenzéki térfélen, ennek megfelelően komoly küzdelem zajlik a vezető erő pozíciójáért a baloldalon. Az áprilisban kifejezetten aktív DK májusban már csak 11 százalékot érne el, a Momentum a legnépszerűbb ellenzéki párt jelenleg (13 százalék). A Jobbik április után májusban is 9 százalékon áll, amely kevesebb mint fele a 2018 tavaszi támogatottságuknak. Szintén jelentős bajban van az MSZP-Párbeszéd szövetség is, amely április után májusban sem tudott történelmi mélypontjáról elmozdulni, 3 százalékon állnak. Az LMP és a Mi Hazánk Mozgalom is messze van a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöb elérésétől, előbbi 2, utóbbi 1 százalékot érne el, ha „most vasárnap” lenne a parlamenti választás. Az ellenzéki pártokból való kiábrándulást jelzi 6 százalékos eredményével a Kétfarkú Kutya Párt.

A teljes népességen belül a Fidesz-KDNP népszerűsége 43 százalék, ami azt jelenti, hogy közel 3 és fél millió szimpatizánsa van a kormánypártoknak. Az ellenzéki összefogást alkotó pártok teljes szimpatizánsi tábora jelenleg 26 százalékos, tehát alig több, mint 2 millió főt számlál.

A kormánypártok népszerűségének tartós emelkedésében a koronavírus ellen hozott intézkedésekkel való, a veszélyhelyzet kihirdetése óta legalább kétharmados elégedettségnek fontos szerepe lehet. Az előző héten csütörtökön és pénteken készült kutatás szerint a magyarok 72 százaléka elégedett, s csak 23 százaléka elégedetlen a koronavírus ellen hozott kormányzati döntésekkel. Még a kormánnyal szemben kritikus válaszadók 41 százaléka is úgy gondolja, hogy a vírus ellenében tett kormányzati intézkedések megfelelőek.