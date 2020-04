A főváros idősotthonaiban tombol a koronavírus

Karácsony miért nem csinál semmit?

Amiatt nőtt meg hirtelen a fertőzöttek száma, mert a fővárosi idősotthonokban tombol a koronavírus-járvány – írja a Ripost. A Pesti úti intézményben már több mint 60 koronavírusos beteget találtak. A lap értesülései szerint tegnap délelőtt is szállítottak el beteget a Rózsa utcai otthonból, és ennek ellenére még mindig nem volt kint a karantént jelző piros cédula az ajtón.

Ez egyértelműen a fenntartó, a Fővárosi Önkormányzat felelőssége!

– írják.

Csakúgy, mint a bentlakásos hajléktalanszállók esetében, az idősotthonokban is kijárási tilalmat rendelt el Müller Cecília tisztifőorvos, ám ezt több fővárosi intézményben nem tartották be – számol be a lap. Ahogy a fővárosi önkormányzat is bejelentette honlapján, kedden a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonát is járványügyi megfigyelés alá vonták, miután négy gondozott kórházba került koronavírus-fertőzés gyanújával. A Ripost egyik munkatársa kedd reggel mégis azt tapasztalta, hogy az emberek továbbra is jönnek-mennek, és a karantént jelző piros cédula sem került ki az ajtóra délelőtt 11-ig. Sőt, innen ebédet is szállítottak valahová – írják.

A Pesti úti idősotthonban Müller Cecília tájékoztatása szerint 53 ápoltnak és 13 ápolónak lett pozitív a koronavírustesztje, de a mintavételek tovább folytatódnak.

A Ripost szerint a tömegközlekedési és parkolási mizéria után itt az újabb bizonyítéka annak, hogy Karácsony Gergelynek és csapatának nem erőssége a koronavírus elleni küzdelem, pedig – mint azt ő maga elmondta – Soros Györgytől is kapott erre a célra egymillió eurót. Ám úgy látszik, a védőfelszerelésekből nem jutott elég az idősotthonoknak, ahogyan a dolgozók munkarendjét sem sikerült úgy átszervezni, hogy ne hurcolják be a koronavírust az intézménybe, és a megelőző intézkedéseket a fenntartónak nem sikerült betartatnia – írja a lap.

A Ripost megkereste a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy megtudja, miután a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonából elszállítottak 4 koronavírussal fertőzöttet, mit tesznek a fővároshoz tartozó intézményekben a vírus ellen?

„Március 8-a óta látogatási és intézmény-elhagyási tilalom, illetve azonnali felvételi zárlat került elrendelésre. Mindezeket az intézkedéseket az intézmény maradéktalanul betartja. Izolációs szobák kerültek kialakításra a tünettel rendelkezők elkülönítésére. A többi lakó részére teljes körű szobakarantén került elrendelésre. Az idősotthon teljes területén fokozott fertőtlenítési eljárást folytatnak.”

Érdeklődésükre, hogy kapnak-e a védekezéshez szükséges felszereléseket, azt felelték:

„Izolációs védőruhákat, védőmaszkokat, illetve kéz- és felületfertőtlenítő szereket.”

Kérdésükre, mely szerint a vírussal érintett intézményben milyen további intézkedéseket kívánnak tenni, azt válaszolták: „Mindent, amit az országos tisztifőorvos előír idős lakóink biztonsága érdekében.”

„A bentlakásos szociális intézmények, különösen az idősotthonok kiemelt kockázatúak, ezért a fenntartóknak különösen nagy a felelőssége a járványügyi intézkedések szigorú betartásában és végrehajtásában” – írja az operatív törzs tájékoztatója. A kormány emellett elrendelte, hogy az idősotthonokban dolgozók akár 24 órás műszakban is dolgozhatnak, ezután 48 órás pihenőidő jár.