Magyar szurkolók az UEFA-nak: Szánalmasak vagytok

A The Athletic újságírója, Alex Kay-Jelski Twitter oldalán számolt be arról, hogy nagy feszültségben telnek a döntő előtti órák a Wembley Stadion környékén, ahol a jegy nélkül maradt szurkolók megpróbálnak betörni a stadionba. További helyszíni jelentések arról számolnak be, hogy a jegy nélküli drukkerek lefizetik a kapuőröket és így jutnak be.