Újabb sunyi próbálkozások: neveket vágtak le a konzultációs ívekről a DK-s aktivisták

Önkéntes pszichiátriai kezelésre vonul be egy pomázi kórházba T. Edit, az a 45 éves nő, aki maga büszkélkedett el vele, hogy vörös festékkel leöntötte Horthy Miklós szobrát. Minderről maga számolt be közösségi oldalán, hozzátéve: „így kapom a legkevesebb gyógyszert”. Nagy kérdés, vajon ez a lépés az elmeállapotának vagy az ellene indult eljárásban alkalmazott védekezési taktikának tudható-e be.