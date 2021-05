Több tízmilliót költ Facebook-hirdetésekre Karácsony Gergely

Több mint 31 millió forint költött el már az 1%-os KariFeri arra, hogy mindenkivel közölhesse a siránkozásait a közösségi oldalon, mégis a Fidesz kampánypénzén kesereg.

A Facebook-harcos Karácsony Gergely számos alkalommal telesírja a közösségi oldalt, hogy őt mennyire bántja a gonosz, csúnya jobboldali médiumok.

A fővárosi Fidesz közzétette közösségi oldalán, hogy a főpolgármester

mostanáig több mint 31 millió forintot költött támogatóival a személyes Facebook-oldalának hirdetéseire.

A Párbeszéd Magyarországért több mint 20 millió forintot fizetett ki eddig, ezek mellet még egy civil szervezet, a Mindenki Budapestért Egyesület több mint 9 millió forintot költött rá, végezetül pedig a Budapest Főváros Önkormányzata 1,7 millió költségvetési forintot adott Karácsony Gergely Facebook-hirdetéseibe.

A főpolgármester Facebook-oldalán mégis arról panaszkodik, hogy szerinte a Fidesz lejárató kampányt indított ellene és erre milliókat költ.



A kormánypárt szerint ez a kampány sokkal inkább

tények megismertetése a közvéleménnyel és nem pedig a lejáratás. Azok eltitkolása inkább a sunyiság.

A budapesti Fidesz a Facebook bejegyzésben kiemelte: a pártelnök, főpolgármester és mára miniszterelnök-jelölt-jelölt közösségi oldala nem egyenlő a Fővárosi Önkormányzat közösségi oldalával.

Karácsony Gergely közösségi oldala egy tisztán politikai oldal, amelyen a saját kampányát építi napról napra.

Így tett 2019-ben az önkormányzati választások előtt és így tesz most is. Többek között ezen az oldalon jelentette be, hogy elindul a baloldali előválasztáson.

Karácsony Gergely sunyisága az elmúlt napokban számos alkalommal tetten érhető volt, hiszen nem képes elmondani az igazat a nyelvtudása kapcsán, és rendre leteremti őt elvtársai, vagy csak egyszerűen nem is válaszol a jobboldali híroldalak kérdéseire.