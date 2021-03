Óriási botrány: havi 24 ezerért adta bérbe a polgármester a budavári múzeumot

Tiltakoznak a lakók és Borsos Miklós tisztelői a Budavári Önkormányzatot vezető baloldali polgármester döntése ellen – közölte a Magyar Nemzet.

Aláírásgyűjtés kezdődött a Borsos Miklós-múzeum megmentéséért, amit az I. kerületi polgármester, V. Naszályi Márta – kihasználva a veszélyhelyzet miatt kapott egyszemélyi döntés lehetőségét – bérbe adott mindössze havi 24 ezer forintért az MSZP-közeli Politikatörténeti Intézetnek – írta a lap.

Online petíció indult a budavári Borsos Miklós-múzeum felszámolása miatt. Az I. kerületet vezető baloldali polgármester vonja vissza a múzeum felszámolását célzó rendeletet – kéri a Budavári Lakosok Szövetsége, a művészet pártolói és a néhai Borsos Miklós tisztelői.

A Budavári Lakosok Szövetsége tagjai és a budai Vár önkormányzati képviselője megdöbbenéssel értesült a baloldalhoz kötődő Váradiné Naszályi Márta I. kerületi polgármester döntéséről, amit

egy személyben hozott meg, a veszélyhelyzetre vonatkozó felhatalmazással.

Birtokunkba jutott a decemberi polgármesteri határozat, amellyel a Budapest I., Úri u. 6. sz. I/12. sz. alatti Borsos Miklós Lakásmúzeumot irodahelyiségnek minősítette az önkormányzat, és pályáztatás nélkül bérbe adta a Politikatörténeti Intézetnek. Az MSZP-hez köthető intézet az irodának átminősített 120 négyzetméteres, Tóth Árpád sétány felé néző lakásért mindössze havi 24 418 Ft bérleti díjat fizet, ami jelentősen alacsonyabb, mint a minimumlakbér – közölték.

Forrás: Magyar Nemzet

A petíció ez ellen a döntés ellen, a múzeum megmentéséért indult.

Külön aggodalomra ad okot, hogy a Borsos Miklós-múzeumba beköltöző Politikatörténeti Intézet nem becsülte meg a Kossuth téri Igazságügyi Palotát sem.

Kiköltözésükkor borzasztó állapotokat hagytak maguk után, még a csillárok is eltűntek.

Ezért a lakás bérbeadásán túl aggodalomra ad okot a Borsos Miklós muzeális tárgyainak állományvédelme. Nem lényegtelen kérdés az sem, hol vannak a KOGART-nál letétbe helyezett régi bútorok, használati tárgyak, a Firenzéből vásárolt reneszánsz képek, a házaspár hangszerei, műtárgyai.

„A magyar kultúra, különösen az alkotóművészet tisztelőihez és barátaihoz fordulunk, emeljék fel szavukat Váradiné Naszály Márta polgármester asszony meggyőzésére, változtassa meg döntését, amely a Borsos Miklós Lakásmúzeum tragédiáját okozza”

– kérik a petíció kezdeményezői.

„Tette nemzeti értékeink, kultúránk elleni merénylet!”

„Gyergyócsomafalván, a Borsos család valamikori tulajdonát képező telken 2000-ben áldozatos munkával, Borsos Miklósné Kéry Ilona támogatásával és az itt élő rokonok segítségével Borsos Miklós-emlékházat hoztunk létre és tartunk fenn, minden állami és közületi támogatást nélkülözve. Fájó szívvel figyeljük tehát, hogy az általunk is mintának tekintett és oly sok közösségi élményt megélt, nemzeti kultúránk részét képező Borsos Miklósék volt kedvenc alkotásaival berendezett otthonát hogyan próbálja Váradiné Naszályi Márta I. kerületi polgármester hatalmi eszközökkel ellehetetleníteni, majd felszámolni. Tettét nemzeti kultúránk, értékeink elleni merényletnek tartjuk, mint ilyent, mélységesen elítéljük és határozottan tiltakozunk ellene!” – Borsos Géza, a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány alapító elnöke.

„ Borsos Miklós édesapámnak tanára volt az Iparművészeti Főiskolán, akit magam is szerettem és tiszteltem; mert magam is voltam a Borsos Miklós Lakásmúzeum számos rendezvényén vendég és többször voltam előadó is; mert a lakásmúzeum egy jól működő szellemi műhely volt a vári lakosok számára, és fontosnak tartom, hogy Borsos Miklós szellemét ez a hely tovább éltesse” – indokolja szignóját egy másik aláíró.

„Borsos Miklós és felesége egykori lakása Budavár kulturális öröksége, lakásmúzeum, ott semmi keresnivalója nincs az MSZP párt/politikatörténeti intézetének!” – fejti ki véleményét egy másik, a petíció aláírásával a múzeumot védő szimpatizáns.

Bár a legtöbb aláíró a véleményét sem rejti véka alá, a petíció a múzeum megmaradásáért indult. „A kulturális örökség megcsúfolásának ezt az evidens kísérletét nem támogathatom hallgatással. Nemzetközi hírű nagy művészünk emlékezetének ártani a megmaradásáért küzdő magyar nemzettel is szembeforduló, tévedésnek nem nevezhető, tudatosan ártani akaró cselekedet” – írják.

Közösségi programok, kulturális események otthona is volt

A lakásmúzeum a világhírű szobrászművész, Borsos Miklós és felesége, Kéry Ilona lakása volt. Borsos Miklós 1990. január 27-i halálát követően özvegye, Kéry Ilona 1997-ben létrehozta a Borsos Miklós és Kéry Ilona Alapítványt Borsos Miklós szobrászművész hagyatékának ápolása, művészeti értékének bemutatása és emlékének megörökítése céljából.

Kéry Ilona 2001-ben meghalt, örökösei a lakásban lévő bútorokat, berendezési és művészeti tárgyakat részben eladták az I. kerületi önkormányzatnak – írták.

Az alapítvány kuratóriuma és a kerületi önkormányzat 2002-ben létrehozta a lakásmúzeumot, a lakást a Borsos Miklós Alapítvány bérelte, az önkormányzat a múzeumban elhelyezte a megvásárolt tárgyakat, a Borsos Miklós és felesége életét és művészetét reprezentáló bútorokat, használati tárgyakat, művészi alkotásokat. Az alapítvány és munkatársai hozzáértéssel, önfeláldozó munkával kezelték a lakásmúzeumot 2018. évi bezárásáig.

A Borsos Miklós Lakásmúzeum különleges emlékhely, megidézi a világhírű szobrászművész életét, szellemiségét.

Borsos Miklós lakása úgy működött, hogy meghívtak igen gyakran irodalmárokat, szobrászokat, muzsikusokat. A lakás úgy volt berendezve, hogy a színpadon minden előadó jól érezze magát. Meghívta a kis tehetséges muzsikusokat tanárukkal, Kárász Ilonával, aki képes volt 6–10 éves gyerekekből előhívni a művészi tehetséget. Egy ilyen alkalommal le is rajzolta a kis művészeket, köztük Dávid Dórát, aki ma fuvolaművész Norvégiában.

A múzeum nyitott volt a nyilvánosság számára, alkalmas 30-40 fő befogadására. Irodalmi események, klasszikus zenei koncertek, könyvbemutatók, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, a Somogyért Egyesület, a Székely Kör, más civil szervezetek és művészek előadásai színesítették a múzeumi programokat.

Az új bérlő, a KOGART Alapítvány 2018-ban vette át a lakásmúzeum működtetését.

Jelentős költséggel teljesen felújították és korszerűsítették a lakásmúzeumot, vállalták a közösségi térben zenei és irodalmi események szervezését. 2019-ben újranyitották. Sajnos a programok tavaly elmaradtak, részben a világjárvány miatt, a KOGART pedig visszaadta a helyet az önkormányzatnak, amely ahelyett, hogy rendeltetésszerűen üzemeltetné, óvná értékeit, lényegében odaajándékozza az MSZP-közeli Politikatörténeti Intézetnek.

A petíciót IDE KATTINTVA érheti el.