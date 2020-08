Mit adtak nekünk Karácsonyék? Melegzászlót, kerékpársávot, rovarhotelt és ivókutakat

Ha valaki azért szavazott volna korábban Karácsony Gergelyre, mert elhitte, hogy az ellenzék bábkatonája majd tevékeny, aktív városvezető lesz, mostanra rádöbbenhetett, hogy rossz lóra tett. Budapest első emberének eddigi legjelentősebb intézkedései közé tartozik néhány rovarhotel, ivókút, közlekedési káosz a Nagykörúton, ja és némi provokáció a melegzászlóval.

Főpolgármesteri kampányában Karácsony Gergely fűt-fát összehordott, hogy meggyőzze a budapestieket: ő bizony egy tetterős és tenni akaró vezetője lesz a fővárosnak. Most, hogy már több mint 300 napja ül a városházán, érdemes kicsit mérleget vonni, mi is lett ebből.

Hát nem sok.

Azzal hitegetett, hogy gondja lesz a 3-as metró kocsijainak légkondicionálására. Ehelyett ivókutakat szereltetett fel a metróvonal néhány állomásán.

Azt ígérte, hogy egységes, szakmai alapokon nyugvó közlekedési koncepciót készítenek a fővárosi közlekedők érdekében. Hát ebből meg néhány felfestett biciklisáv lett. De az sem szakmai alapon, hiszen hatástanulmányok nélkül rákényszerítették azokat a budapestiekre, aztán most négy hónappal később megkérdezik, hogy mi róla a véleményük. És még azt is úgy, hogy Karácsony helyettese, Kerpel-Fronius Gábor azért előre hozzáteszi: „biztos vagyok benne, hogy a számok minket igazolnak majd.” Hát persze, hiszen már Churchill is megmondta: „csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok”.

És hogy a Karácsony-féle városvezetés mennyire a legkönnyebb végén fogja meg a munkát, azt jól bizonyítja, hogy hetek óta nem hajlandóak arra a kérdésünkre válaszolni, hogy – amúgy – hol és milyen hosszúságban létesítettek kerékpárutat. Olyat, amihez nem elég egy vödör sárga festék, hanem meg kell építeni. Csak mert az előző vezetés betervezett ilyeneket, de azok terveit a Karácsony-team már az első hivatali heteiben lefújta.

Egy másik zseniális karácsonyista innováció: rovarhotelek. Ehhez nehéz bármit hozzáfűzni.

Annál tovább lehet azonban elemezni a Lánchíd-felújítás körüli hisztit. Arról ugyanis Tarlós idejében legfeljebb annyit hallhattunk volna, hogy megpályáztatták, elkezdték, befejezték. A baloldali városvezetés alatt azonban ebből komplett cirkusz lett: kezdve az állami támogatás mértékével (amelynek mértéke forintra annyi volt, mint amit az előző főpolgármesternek ígértek), folytatva a töketlenkedés ideje alatti gyaloghíddá alakítás tervével, majd befejezve egy ostobán (vagy célirányosan, hiszen a kormányrendeletben meghatározott referencia-időszakba pont az a cég nem fért bele, amelynek előző évi exkluzív partiján ott ült Karácsony másik helyettese, Tüttő Kata) jogszabályellenesen kiírt pályázati anyaggal. Mindezekhez persze ütötték a tamtamot a ballib médiában. Csak nem történt semmi hetekig, hónapokig.

Aztán belefordultunk a nyárba, ami a politikai publicistának rendszerint pokol, mert az uborkaszezonban két dolog nincs: hír meg olvasó, de ettől még valamit böfögni kell. Azt már előre tudtuk, hogy bár a koronavírus-helyzet miatt nagy ünnepségek sem a liberális, sem a nemzeti térfélen nem lesznek, azért amiatt komoly feszültség várható, hogy Magyarország születésnapja környékére tették át az egyébként júliusban esedékes Pride-hetet. Karácsonyék nem is voltak restek, lépten-nyomon kiaggatták a szivárványszínű zászlót, mint a rendszerváltás előtti egyszeri párttitkár a sarlós-kalapácsos szovjet lobogót. Naná, hogy lett belőle balhé. Tudták ők pontosan, hogy az lesz. Nem kísérletezgettek, pontosan számíthattak rá, hogy azt előbb-utóbb valaki leszedi. De vállalták, mert lételemük a balhé, mesterei a provokációnak.

Hiszen mi másról szólna a baloldali ellenzéki politikája, ha nem erről?! Törjünk be a köztévébe! Feküdjünk a földre! Kurva erős kép lenne, ha... ! Vegyünk el sávot az autósoktól! Aggassunk ki szivárványzászlót! (Biztos, ami biztos, Karácsony pártelnöktársának, Szabó Tímeának még a Pride-hét lezárása utáni napon is sikerült egyet kilógatni a Képviselői Irodaház ablakán.)

Ezek mind konstruktív, előremutató intézkedések és nem provokációk, ugye?! Hát akkor ennyit erről...