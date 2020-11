Milliókkal tömték ki Gyurcsányné kampányát az európai szocialisták

2020.11.26. 09:53

Több millió forinttal támogatta a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) Gyurcsányné Magyarországra irányuló kampányát – derítette ki a Facebookon elérhető adatokból az Origo. Gyurcsány Ferenc feleségének egyik kisfilmjét is a Demokratikus Koalíció (DK) európai pártcsaládja készítette, most kiderült, ezen felül is rengeteg pénzt költenek rá.