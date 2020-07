Kirakatleszámolás az angyali maffiában

2020.07.20. 16:33

Milyen szép is az, amikor a kispesti szivárványkoalíció tagjai „véletlenül” jelentik fel egymást, miközben képtelenek olyan korrupciós ügyeket a felszínre hozni, ami az átlagember szemét is kiböki. Minden szervezettség kérdése, még a visszaélés és annak elsikálása is.