A vér nem válik vízzé: ki is az a Dobrev Klára?

Rákay Philip lerántja a leplet Gyurcsányné múltjáról és családi hátteréről.

Mint arról már beszámoltunk, Rákay Philip petíciót indított arra reagálva, hogy Gyurcsány Ferenc azt írta a Facebookon: hatalomra kerülésük esetén Vidnyánszky Attilát és támogatóit, a magyar kulturális élet meghatározó személyiségeit földönfutóvá teszik. A Tiltakozunk! című petícióban Rákay Philip arról írt, hogy a magyarországi politikai ellenzék vezéralakjának nyilatkozata rendkívül veszélyes határ átlépését jelzi.

A petíció sikeres volt, ugyanis azóta több száz közéleti szereplő és művész is aláírta. A műsorvezető most a Facebook-oldalára feltöltött videóban mutatja be, hogy ki is az a Dobrev Klára.

Rákay Philip a felvételen elmondja, hogy Gyurcsányné nagyapja Apró Antal vezető kommunista politikus volt, aki az 1956-os magyar nemzeti forradalom és szabadságharc egyik elárulója,

az annak leverését követő véres megtorlások egyik központi irányító figurája volt. Dobrev nagybátyja pedig ifj. Apró Antal, a pártállami titkosszolgálat III/II-es főcsoportjának volt az egyik meghatározó alakja.

A médiaszemélyiség azt is megemlíti, hogy Dobrev Klára pályája elején a III/III-as szt-tiszti múlttal rendelkező kormányfő, Medgyessy Péter kabinetfőnökeként dolgozott.

Majd azzal a kérdéssel zárja a videót, hogy