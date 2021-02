Heti tapló – a kínai vakcina ellen riogat, mégis azzal oltatta be magát az ATV-s Sváby

Mérlegen a tahóság.

Sváby András vasárnap esti műsorában, az ATV-s Heti naplóban a nézők nagy többséggel szavaztak a kínai vakcina ellen.

A Magyar Nemzet írása szerint ehhez nyilván hozzájárult az is, hogy a műsor készítői egy táblázatban összegyűjtötték a különböző oltások általános jellemzőit, de a kínai vakcinánál kiírták a képernyőre, hogy 73-féle mellékhatása van (például látásvesztés, vérnyomás-emelkedés, autoimmun-betegségek).

Kérdés az is, hogy az 53 éves műsorvezető hogyan kaphatta meg az oltást ilyen hamar? Sváby erre ugyanazt mondta, mint Hiesz György, nevezetesen hogy ő a maradékból kapott, nem tolakodott, hívták és ment. A 24.hu-nak nyilatkozva azt is közölte, hogy a háziorvosa szerint óriási az elutasítottsága a kínai vakcinának, csak azt nem tette hozzá, hogy ez az ő és a hasonszőrű baloldali médiatermékek manipulációinak tudható be.

Sváby tehát vasárnap még oltogatta a nézőit a kínai vakcina ellen, ma meg már büszkén jelentette közösségi oldalán, hogy beoltották a Sinopharm készítményével.

Bevállalós Bandi ATV-s műsorának jelszava egyébként a tisztesség, az emberség és a szókimondás.

Mától elég lehetne egy szó is: látványpékség.