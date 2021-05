Együgyű üzenetekkel rajthoz állt Dobrev, Karácsony sem tétovázhat sokáig

A Magyar Nemzet elemzőket kérdezett meg a baloldal miniszterelnök-jelölti előválasztásáról.

Dobrev Klára DK-s miniszterelnök-jelöltségének hivatalossá válásával gyakorlatilag felállt a baloldali előválasztás mezőnye, és Karácsony Gergelynek is hamarosan, legfeljebb egy-két héten belül be kell jelentenie a jelölését, ha egyáltalán indulni akar az őszi válogatón”

– jelentette ki a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán.

A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója szerint a főpolgármesteren a baloldali média felől is nő a nyomás, mivel utóbbiak is elsősorban arról fogják faggatni, hogy indul-e a kormányfői castingon. „Ráadásul már a szivárványkoalíció szinte minden pártjának van jelöltje, s

az MSZP is bejelentette, hogy Karácsonyt támogatják, amennyiben indul, ami szintén növeli a nyomást a Párbeszéd-társelnökön

– mutatott rá a politológus.

Karácsony jelöltségének bejelentése azonban – folytatta – merőben új helyzetet teremtene azáltal, hogy gyakorlatilag kétszereplőssé válna a mezőny, a sajtó és a közvélemény-kutatók is a Dobrevvel folytatott párharcával foglalkoznának, így például Jakab Péter Jobbik-elnöknek még durvább performance-okat kellene bemutatnia a parlamentben, hogy valamelyest ellensúlyozza a róla és a többi miniszterelnök-aspiráns társáról elfordult rivaldafényt – fejtette ki a politológus.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozva Kiszelly Zoltán arra is kitért, hogy Gyurcsány Ferenc felesége jelölti bemutatójának sajtóeseményén nem véletlenül sorolhatták fel ironikusan, hogy 23 maszk mellett 410 milliliter kézfertőtlenítőt használt el országjárása során, mivel ezzel

azt akarták elhitetni, hogy Dobrev eleget tett a pandémiás előírásoknak a kampányútján, szó szerint „mosta kezeit”.

Ahogy azt mi is megírtuk, a DK elnökének neje már vidéki körútja alatt megfertőződhetett a koronavírussal, és azt másoknak is továbbadhatta, mivel több Facebook-bejegyzésén is látszik, hogy maszk viselése és a másfél méteres védőtávolság betartása nélkül tárgyalt egyes partnereivel.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke a Magyar Nemzet kérdésére természetesnek nevezte, hogy Dobrev Klára nem említette meg sem Karácsony Gergelyt, sem a többi riválisát a miniszterelnök-jelölti bemutatkozóján.

Dobrev Klára közvetve mégis tett utalást Karácsonyra, illetve annak főpolgármesteri győzelmére, amikor hosszan arról beszélt, hogy 2019-ben októberében volt egy meghatározó élménye – tette hozzá a közgazdász.

Horn Gábor Dobrev Klára időnként „kicsit unalmas” beszédében „nem érezte a húzást”,

ám úgy vélte, hogy a nem igazán átütő szónoklat tartalmilag nagyjából rendben volt.

Abban is volt egy kis hiányérzetem, hogy a DK-s jelölt pontosan mit értett a »sokak Magyarországa« alatt. Bár az elmegy, hogy nem hirdetett programot, több konkrétum említését vártam volna”

– fogalmazott az igazgató. Üzenetértékűnek nevezte, hogy Gyurcsány Ferenc – vagyis a DK arca és legmeghatározóbb figurája – nem volt jelen a rendezvényen, és meg sem említették.

A Fidesz kommunikációjának Dobrevvel kapcsolatos leglényegesebb eleme annak sulykolása, hogy ő Gyurcsány felesége, ezt ellenpontozták most valamelyest – húzta alá Horn Gábor. Hozzátette:

Dobrev jelölésével végképp világossá vált, hogy a baloldali összefogás nem tudott kilépni a pártharcok világából, nem sikerült egy integratív, pártok feletti, netán szakértő miniszterelnök-jelöltet találniuk.

Véglegesen sutba dobták azt, amit a Jobbiktól a DK-ig eddig hangoztattak: hogy az ellentéteken felülemelkedő szimbolikus egységgel lehet csak leváltani az Orbán-kormányt”

– értékelt a Magyar Nemzetnek adott elemzésében Zárug Péter Farkas politológus.

Dobrev amerikai stílusú, „együgyűen sulykolt üzenetekkel operáló” Facebook-show-ja kapcsán az elemző hangsúlyozta: Gyurcsányék veszélyesen jól bánnak a 2010 óta megjelent egymillió új fiatal szavazóval – ahogy ez már a 2019-es önkormányzati választás kampányában is látszott –, s az online innovációkkal képesek versenyelőnyt teremteni a többi baloldali párttal szemben is.

Dobrev Klára az Orbántól legtávolabb álló politikai alternatívát jelölte ki a 2022-es választásokra, amit a legegyszerűbben az Európai Egyesült Államok és a szuverén Magyarország állameszményének ellentéteként lehet érzékeltetni”

– mutatott rá az elemző.

Zárug Péter Farkas arra is kitért, hogy a baloldali kormányfői casting kibontakozóban lévő koreográfiája szerint Jakab Péter Jobbik-elnök nyúlként felfutott Dobrev előtt, hogy aztán az Apró-villa versenyzője szép lassan átvegye tőle a vezetést, s majd valamiféle kompromisszumként színre lépjen Karácsony Gergely, a jól ismert budapesti távfutó.

A politológus úgy véli, hogy Dobrev jelöltsége sok kormánypárti nyilat elvisz majd az előválasztás során, miközben a saját tábort is mérni tudják Gyurcsány spin doctorai a baloldalon belüli és össztársadalmi népszerűségének alakulásáról. Ugyanis azt a DK is tudja, hogy jelöltjük komoly mozgósítóerőt jelentene a Fidesz oldalán 2022-ben.

Egy Orbán–Dobrev-párharc esetén ugyanis a Fidesz teljes tábora egységben menne szavazni Orbánra, és minden bizonnyal még a legelesettebb „Fidesz-árvák” is mankót fognának, hogy elmenjenek Dobrev ellen még egyszer a Fideszre szavazni – fogalmazott a politológus.