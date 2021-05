Gyurcsányné ott folytatná, ahol a férje abbahagyta: adót emelne

Dobrev a kádári kommunista elitben szocializálódott, és ugyanolyan világot hozna vissza, mint ami Gyurcsány ideje alatt volt – mondta Deák Dániel, a XXI. század vezető elemzője.

A baloldalon folyamatosan nagyzoló ígéreteket tesznek, de már előre tervezik az adó megemelését. Emlékezzünk vissza, hogy Gyurcsány alatt duplájára emelték az áramszolgáltatás árát, és tizenötszörösére nőtt a rezsi.

Megsarcolták a családokat, elvették a 13. havi nyugdíjat, és a csőd szélére sodorták az országot”

– nyilatkozott Deák Dániel a TV2-nek.

Elhangzott, hogy a baloldal most sem tartaná be az ígéreteit, hanem az Egyesült Államok elképzelései szerint globális adónemeket vezetne be, és az európai adók bevezetését is szorgalmazná. Az ellenzéki összefogás programja a 2006-os Gyurcsány-programhoz hasonló.