Baloldali tanácsadó: A járványban elhunytak hozzátartozóit kellene kihasználni

A tanácsadó kijelentéseire Dömötör Csaba a Facebookon reagált.

Dömötör reakcióját változtatások nélkül közöljük:

„Erre nehéz, és annál is nehezebb szavakat találni. A Pesti TV esti adásában egy baloldali elemző egész nyíltan arról beszélt, hogy a baloldalnak célzott kampányt kellene folytatnia a járványban elhunytak hozzátartozóihoz. Még azt is kiszámolta, hogy ez hány embert jelent. Szerinte 200 ezer gyászolóval már »egy párt adott helyzetét is el lehet dönteni«.

Szerinte az ellenzék egyelőre »nem tudja kellőképpen(!) kihasználni a gyászból fakadó fájdalmat«.

Szívesen feltennénk a kérdést, hogy hol van az a pont, amikor egy baloldali párt már »kellőképpen« kihasználta a gyászolók fájdalmát?

Ehelyett inkább sokadjára is megállapítjuk: tényleg nincs határ, amit ne lépnének át, tényleg nincs emberi méltóság, amit figyelembe vennének, és nincs emberélet, ami számítana nekik.

Egy dolog viszont időtállóan látszik: a szűnni nem akaró gátlástalanság”

– írta Dömötör Csaba.

A videót itt nézhetik meg: