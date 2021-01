Az „igazmondó” Szabó Tímea Magyarország egészére hajt

Országgyűlési képviselőként magas stallumot birtokol Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, mégsem lehetett volna belőle Mátyás király igazmondó juhásza. Már csak azért sem, mert a juhász alkalmazási feltétele az őszinte szó, az igazmondás.

Szabó Tímeával a valótlanságokat azóta kapcsoljuk össze szorosabban, mióta a parlamentben belemondta nem létező választói és az ország képébe, hogy „az egész kerek nagy világon Magyarországon halnak meg a legtöbben a koronavírus-járványban”. Mátyás anno valószínűleg nem gondolkodott volna sokat a sorsán, képzeletben lefelé hajlította volna a hüvelyujját.

A XXI. századi Magyarországon azonban demokrácia van, bár ezt Szabó Timi és ellenzéki (tettes)társai rendszeresen tagadják, ezért az emberek legfeljebb csak összevonják a szemöldöküket, pedig, ahogy mondani szokták, másra is lenne igény.

Azok után pláne, hogy a köztudomásúlag legprofibban ablakot pucoló Timike bement ma az ATV reggeli adásába, és olyanokat mondott, hogy a burkus király boldogan szaladt volna Mátyáshoz a fele országáért, mert bizony hazugságok során kapta az „igazmondó juhászt”.

Persze nem volt nehéz dolga. Timi például azt állította, hogy már százezer vakcina van Magyarországon. Pedig talán maga is tudja, hogy csak annyi van, amennyi 79 ezer ember oltásához elegendő, mert kétszeri oltással teljes a védelem. Timike szerint ennek ellenére csak „5-10-20 ezer” embert oltottak be. Pedig a hivatalos, így általa is hozzáférhető információk szerint már 71 ezer ember kapta meg az ellenszert. Az idősotthonok lakóit és gondozóit a hétvégén is oltották, azaz már szinte valamennyi dózist felhasználták. Holnap pedig jön a következő szállítmány.

Timike ugyanakkor elfelejtette megemlíteni, hogy Magyarország az unió gyorsan oltó tagállamai közé tartozik. Olyan fejlett országokat előztünk meg, mint Belgium, Hollandia, Franciaország vagy Norvégia. Talán mert mégiscsak van oltási tervünk, annak ellenére, hogy létezését folyamatosan tagadják. Ha mégsem, akkor viszont „lesajnálják”.

És hogy folytassuk kalandozásainkat az igaztalanságok birodalmában: Szabó Tímeától idézhetjük azt a reggeli megállapítását is, hogy míg Izraelben már több százezren megkapták az oltást, addig Magyarországon a kormány hibája miatt csak pár ezren. Erről fentebb már számszerűsítettük a valóságot. A másik álhírt korrigálva azonban le kell szögezni: Magyarországon nem a kormány hibája miatt van kevés oltóanyag, hanem azért, mert az Európai Unió rossz közbeszerzési eljárást folytatott. Keveset és későn rendelt. Erről beszélt nemrég Markus Söder bajor miniszterelnök is, aki szerint nehéz lesz elmagyarázni, hogy bár Németországban egy nagyon jó vakcinát gyártottak, az EU miatt máshol mégis gyorsabban oltanak. Izrael, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a szintén nem EU-tag Izland is jelentősen lehagyta az uniós országokat.

Azt a finoman szólva sületlenséget, amit Tímea a beszélgetés vége felé kipréselt magából, már kommentálni sincs kedve az embernek. Azt találta mondani, hogy a kormány azért nem oltja be az embereket, mert a veszélyhelyzet meghosszabbítása a célja, hogy az ellenzék ne tudjon tüntetéseket szervezni, illetve ne tudja az előválasztást megtartani.

Ez olyan fokú hazugság, amely vetekszik a bevezetőben idézett arcátlanságával, miszerint a világon Magyarországon halnak meg a legtöbben a járvány következtében. Azt Tímea fel sem tételezi elvakult, a hatalom után sóvárgó politikájuk miatt, hogy a kormánynak elemi érdeke, hogy a lehető leghamarabb vége legyen a járványnak, hogy ismét újra tudjon indulni az élet, a gazdaság. Emiatt aztán folyamatosan arról próbálja meggyőzni az embereket, hogy oltassák be magukat. Ezzel szemben az ellenzék részéről szüntelenül oltásellenes hangulatkeltés folyik, hátráltatva a járvány elleni védekezést. A munka egyik élharcosa pedig éppen Szabó Tímea.

Ha rajta múlt volna, a burkus király nemcsak Mátyás fele királyságát happolta volna el, hanem az egészet.

Ha nem vigyázunk, mi is így járhatunk 2022-ben.