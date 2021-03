Aggasztónak ítéli FeGyőr fenyegetését a Magyar Nemzeti Médiaszövetség is

Az MNMSZ rendkívül aggasztónak ítéli a Fekete-Győr András, a Momentum elnökének Facebook-oldalára feltöltött videóban elhangzott fenyegetést, mely szerint az ellenzéki politikus eltiltaná a foglalkozásuk gyakorlásától azokat az újságírókat, akiket ő propagandistának ítél.

Az MNMSZ vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte:

kötelességének érzi, hogy megszólaljon az egész médiaszakmát fenyegető kirohanás ellen, amelynek március 15-e előtti közreadását tudatos ünneprontásnak tekinti.”

Felidézték, hogy Fekete-Győr András – aki nem csak egy ellenzéki párt, a Momentum elnöke, hanem pártjának miniszterelnök-jelöltje is – „nem először ragadtatja magát a sajtó ellen erőszakot ígérő fellépésre”, 2017-ben az Origo szerkesztőségében is „kéretlen, az újságírók zaklatására is kiterjedő” látogatást tett.

A médiaszövetség azt írta: a szakma nevében most elvárják Fekete-Győr Andrástól: nevezze meg, „mely pártokhoz tartozó, mely politikustársaival folytatott diskurzusa során keveredett vitába erről az általa radikálisnak nevezett megoldási javaslatáról”.

Felszólították továbbá az ellenzéki politikust, hogy tárja a nyilvánosság elé:

folyik-e az újságírók listázása, propagandistának nyilvánítása a pártjában és a pártja részvételével formálódó ellenzéki összefogás politikai programjának megalkotásában.

Az MNMSZ közleményében arra is kitért, hogy Fekete-Győr András fenyegetésében határozottan elutasítják a propagandista szó használatát is kollégákra nézve. Véleményük szerint

addig nem lesz béke az újságíró-társadalomban, amíg a szuverén módon vállalt nézetek képviseletét engedjük propagandamunkának nevezni, a markáns véleményükkel kiálló kollégáinkat pedig a politikusok által meghurcoltatni, egzisztenciálisan is fenyegetni”

- fogalmaztak.

A szövetség a médiaszakmában és a szakmán kívül is mindenkit arra kért, hogy emelje fel a szavát ez ellen a „megengedhetetlen megszólalás ellen”.

Felhívunk továbbá mindenkit a Fekete-Győr András által ebben a kérdésben többségi álláspontot képviselőknek nevezettek közül – legyenek azok akár a Momentum, akár a baloldali összefogás politikusai -, hogy hallassák a hangjukat, szólaljanak fel a nyilvánosság előtt is a Fekete-Győr András által képviselt radikális nézetek ellen”

- tették hozzá

Erre most mielőbb nagy szükség van egy nappal március 15. előtt, amikor immár hagyományosan a sajtószabadságot is köszöntjük.