Úgy gyűlölte fehér kislányát, hogy megengedte az antifa pasijának, hogy a nyakára térdeljen | 18+

2020.07.23. 15:30

Megrázó kép járta be az internetet, amelyen egy hátraszorított kezű kétéves kislány nyakára térdepel egy antifasiszta férfi. A képet azzal a felirattal tették közzé, hogy „blm now mf”, vagyis „black lives matter most, anyab888ók”. A gyereket rögtön elszakították az anyukától.