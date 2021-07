Szivárványszínű, műpéniszes majom riogatott egy könyvtárban

Remek programmal állt elő múlt szombaton egy londoni könyvtár.

A Redbridge Központi Könyvtár meghívta az intézményébe a magát antirasszistának tartó Mandinga Arts karneváli csoportot, azonban a szervezők nem számítottak arra, ami ezután következett.

Az internetre felkerült felvételek szerint az egyik „előadó” szivárványszínű majomnak öltözött, illetve egy jókora műpéniszt is magára csatolt, majd két tárával együtt kirohant a könyvtárból, és az utcán mutogatta magát.

Labour Council: “How do we get kids to read more books this summer?

“I know, we’ll get a rainbow-coloured monkey to wag his dildo at passing motorists”

At this point, do we laugh, cry?, or get furious?

pic.twitter.com/V19axJ5q6x

— Martin Daubney (@MartinDaubney) July 11, 2021